Un chaton retrouvé avec un pelage huileux reçoit l’aide essentielle d’un refuge et d’une famille d’accueil

C’est Emilie Rackovan à la tête du refuge Thrifted Kittens Animal Rescue, situé à Milwaukee (Wisconsin, État-Unis), qui a repéré le cas du chaton qui venait d’être récupéré par un service animalier local. Le regard suppliant du félin a amené la directrice à envisager une prise en charge complète, qui devait aboutir à une issue heureuse.

Thrifted Kittens / Facebook

« Il avait complètement abandonné »

Emilie est revenu sur la rencontre auprès de Love Meow. Elle confiait : « Il était couvert d’essence, il avait complètement abandonné ». Les yeux du chat laissaient en effet penser qu’il était très fragile psychologiquement.

Emilie a pu trouver une famille dans les plus brefs délais pour l’accueillir. Haley, bénévole de longue date a pris le félin sous son aile en lui donnant un bain lui permettant de le débarrasser de l’essence qui rendait son poil collant et poisseux. La mère d’accueil a découvert que le chaton n’avait plus de pelage par endroits.

Thrifted Kittens / Facebook

« Nous l’avons appelé Stuart Little »

Tout le monde s’est accordé sur ce nom qui correspondait tout à fait au gabarit du chat. En effet, Stuart Little ne pesait que 1,1 kg. « Les vétérinaires ont estimé qu’il avait entre six et neuf mois », expliquait Haley.

Le chat timide a pris ses aises dans sa nouvelle maison, savourant la nourriture qui lui était offerte, et les câlins de sa maman temporaire. Un peu plus tard, il a été pris en charge par une autre bénévole, Kayla, tout aussi attentionnée que la précédente.

Thrifted Kittens / Facebook

Thrifted Kittens / Facebook

Une santé fragile

Un rendez-vous chez le vétérinaire a mis le doigt sur un problème de santé dont souffrait Stuart Little et pouvant expliquer sa petite taille. Emilie expliquait : « Après un examen complet chez le vétérinaire, nous avons appris que Stuart souffrait probablement d’un problème cardiaque qui était à l’origine de sa petite taille et de son apparence fragile ».

Malgré ce diagnostic difficile qui nécessitera un suivi de près, Stuart Little a totalement changé de personnalité et est sorti de sa torpeur. Physiquement, affirmait Emilie, il est méconnaissable avec un pelage définitivement plus doux et un regard plus vif.

L’association Thrifted Kittens Animal Rescue est ravie d’avoir eu l’opportunité de « donner sa chance à ce gentil garçon » joueur et plein de vie.