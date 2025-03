Un chaton orphelin trouvé dans la jardinerie d’un magasin change de vie grâce aux employés

Gus, un chaton orphelin, a trouvé refuge dans la jardinerie d’une grande surface. Les employés ont fini par le remarquer et, soucieux de son bien-être, l’ont confié à une bienfaitrice. La boule de poils a été prise en charge et a découvert le bonheur de se sentir en sécurité dans une maison.

Le personnel de Tractor Supply, chaîne de magasins vendant divers équipements en lien avec le jardinage et l’agriculture, a repéré un intrus dans ses locaux. Heureusement, ce dernier n’avait aucune mauvaise intention, puisqu’il s’agissait simplement d’un chaton en quête d’un endroit pour se reposer. Le quadrupède avait alors jeté son dévolu sur la jardinerie du magasin.

Le jeune félin, ultérieurement nommé Gus, était familier de l’établissement, car sa mère l’avait emmené sur place avec le reste de sa fratrie. La chatte enchaînait les allers-retours, ne revenant dans le magasin qu’une fois les lumières éteintes et les employés partis. Elle prenait tous ses chatons avec elle, sauf le tabby roux. Lequel est finalement resté seul dans la jardinerie.

Un félin en quête d’amour

Les salariés de la boutique l’ont découvert seul et se sont occupés de lui pendant plusieurs semaines. Ils sont tombés sous son charme et se sont beaucoup attachés à lui, mais espéraient toutefois qu’il ait une meilleure vie que de rester constamment ici.

Ils ont alors contacté l’une de leurs clientes et sauveteuse aguerrie, Heidi, pour lui assurer un bel avenir. La femme, comme les employés, a fondu face à la sympathie de l’animal : « Je ne l'avais jamais vu jusqu'à la veille du jour où j'ai pu le récupérer. C'était incroyable à quel point il était gentil », a-t-elle indiqué.

L’ami de tous

Heidi avait encore beaucoup d’autres animaux à secourir et ne pouvait garder Gus que temporairement. Elle l’a alors confié à une autre famille d’accueil, auprès de laquelle, comme à son habitude, il s’est très bien installé. Sur place, il a fait la rencontre de Charlie, le chat de la maison.

Le coup de cœur a opéré entre les 2 chats et ils ne se lâchent plus depuis leur rencontre ! Gus est vraiment adorable avec tous ceux qu’ils croisent et difficile de ne pas se laisser charmer. Nul doute qu’il fera le bonheur de ses propriétaires une fois adopté !