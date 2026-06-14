Bientôt maman à nouveau cette chatte rencontre avec beaucoup de douceur la nouvelle portée de sa fille (vidéo)

Une scène pleine d’émotion dévoile une chatte découvrant avec douceur une portée de chatons nouveau-nés, d’abord endormis puis éveillés sous le regard attentif de leur humaine. Très rapidement, la séquence est devenue virale, cumulant des dizaines de milliers de vues et touchant les internautes par la tendresse de cette rencontre familiale hors du commun.

Stormy n'est pas une séniore, mais cette cahtte est tout de même grand-mère, sa fille, qui répond au nom de Luna, ayant récemment eu des petits. Elle est d'ailleurs elle-même à nouveau gestante et aura donc bientôt sa propre portée de chatons à élever.



@wildmane_mainecoons / TikTok

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Dans une vidéo mise en ligne le 8 juin 2026 sur TikTok, on peut découvrir la réaction touchante de Stormy alors qu'elle rencontre pour la première fois ses « petits-enfants », les chatons nouveau-nés mis au monde par Luna. La mamie féline a ainsi profité d'une courte pause prise par cette dernière pour faire la connaissance des bébés pendant qu'ils étaient endormis.

Le tout sous la surveillance et les encouragements de sa maîtresse, qui lui a même présenté les chatons quand ils se sont réveillés.

Un élevage dont les chats s'étaient déjà signalés de différentes manières

La vidéo en question a été partagée sur le compte TikTok « @wildmane_mainecoons », un élevage familial de chats Maine Coon basé à Sacramento, en Californie. Elle a généré plusieurs dizaines de milliers de vues et est relayée par Parade Pets . La voici :

Nous vous avions d'ailleurs déjà parlé de cet élevage félin à plusieurs reprises, notamment dans cet article au sujet de 3 chatons d'une même portée présentant différentes nuances de roux et lorsque Kanga, 3 semaines, en faisait voir de toutes les couleurs à sa maman tentant de le toiletter.

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Le conseil Woopets : peut-on laisser une autre chatte approcher des chatons nouveau-nés sans risque ?

L'approche de chatons nouveau-nés par une chatte autre que leur mère doit toujours se faire avec prudence et sous surveillance. Les petits félins sont extrêmement vulnérables, notamment sur le plan immunitaire et thermique. Même si une chatte apparentée, comme une grand-mère ou une autre femelle du foyer, peut montrer de la douceur, cela ne remplace jamais la protection assurée par la mère biologique, surtout dans les tout premiers jours de vie.

Les interactions doivent donc rester brèves et encadrées. Une autre chatte peut être autorisée à approcher les petits quelques instants, mais toujours sous le regard attentif de l’humain. Cela permet de prévenir tout geste brusque, stress maternel ou comportement de protection excessif de la génitrice.