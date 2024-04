Une chatte à la longévité exceptionnelle s'invite dans un magasin de charité où ses talents de "thérapeute" font l'unanimité

Josie avait élu domicile dans un magasin une décennie plus tôt, et ni cette chatte séniore, ni le personnel ne s’attendaient à ce qu’elle devienne une figure incontournable de l’établissement. Agée de près d’un quart de siècle, elle se porte comme un charme et apporte énormément de bonheur à ceux qui l’entourent.

Ronron-thérapie, caresses et bonne humeur sont toujours au rendez-vous avec Josie, une chatte âgée devenue mascotte du Pet Save Re’Tail’ Thrift Store. Il s’agit d’un magasin d’articles d’occasion dont les ventes profitent à l’association de protection animale Pet Save, à Greater Sudbury en Ontario (Canada).

Du haut de ses 24 ans, Josie est très probablement la doyenne féline de la ville. Kari Fabiilli, responsable au magasin, en est persuadée, elle qui explique à Bradford News que la féline séniore à la robe tigrée avait été amenée au refuge Pet Save 11 années plus tôt. A l’époque, le vétérinaire avait estimé son âge à 13 ans.



Pet Save Re'Tail' Thrift Store / Facebook

Josie s’était alors invitée à la boutique et avait décidé de ne plus la quitter. Il n’était pourtant question de ne la garder au magasin que provisoirement, le temps de lui trouver une famille d’adoption.

Les premiers jours, la chatte préférait rester cachée et se méfiait de tout le monde. Elle avait ensuite commencé à s’ouvrir aux autres et à s’approprier les lieux, devenant de plus en plus détendue et confiante. En outre, en raison de son âge, elle avait peu de chances d’être adoptée. « Nous avions alors décidé de la garder comme chatte du magasin », dit Kari Fabiilli.



Pet Save Re'Tail' Thrift Store / Facebook

Un job qui lui sied à merveille. Ses journées de « travail » commencent toujours par des promenades dans la boutique et la rencontre des clients. Certains parmi ces derniers lui amènent même des friandises.

Le reste de la journée, elle court après les souris, se prélasse sur son arbre à chat où se pose là où elle peut s’offrir un bain de soleil.

Joindre l’utile à l’agréable

Elle est aussi la chatte de « thérapie » du Pet Save Re’Tail’ Thrift Store, faisant profiter les visiteurs de sa joie de vivre et sa douceur. « Beaucoup d’entre eux ne peuvent pas avoir d’animaux de compagnie, pour une raison quelconque, indique la responsable. Parfois, ils disent que leur conjoint est allergique. Alors quand ils viennent ici, ils profitent d’une petite thérapie féline. »

Kari Fabiilli est d’ailleurs la première à en bénéficier, elle qui a besoin de réconfort après la perte récente de ses 2 chats.

« Quand vous achetez ici, vous aidez des animaux comme [Josie] », poursuit-elle. Les clients du Pet Save Re’Tail’ Thrift Store joignent donc l’utile à l’agréable en s’y rendant.