Un chaton, jeté d’une voiture en marche, fait preuve d’une incroyable résilience et suscite l’admiration

Sloane a fait son arrivée chez Best Friends Feline il y a un mois, mais ce n’est pas vraiment là que son histoire a commencé. Elle avait été cruellement jetée d’une voiture en marche quelques jours auparavant, et cet acte malveillant ne l’avait pas laissée indemne.

La boule de poils avait été blessée

Une femme qui suivait le véhicule s’est dirigée de suite vers la pauvre boule de poils, avant de l’emmener dans une clinique vétérinaire. Il y sera découvert que le chaton avait la patte arrière gauche cassée, et que sa patte avant était éraflée, comme le rapporte Love Meow.

Sloane restera alors toute la nuit en observation auprès des vétérinaires, avant de rejoindre sa famille d’accueil en compagnie de Kerry. C’était l’endroit parfait pour qu’elle se remette de ses émotions et de ses blessures en toute sécurité.

Ce chaton est un rayon de soleil

La boule de poils va vite se montrer en demande d’affection. « Elle veut toujours être portée, et ne cesse jamais de ronronner lorsque c’est le cas » confie Kerry.

En peu de temps, la chatonne a pris du poids et de la force. Sa patte avant s’est mise à guérir progressivement. « Elle me surprend par son courage » a déclaré sa mère d’accueil.

Il est vrai que malgré tout ce qu’elle a enduré, Sloane est un pur rayon de soleil. Elle ne s’est jamais laissée abattre par toutes les épreuves qu’elle a subies, et est une véritable source d’inspiration.

Un quotidien rempli de bonheur et d’espoir

Elle s’est aussi intégrée à merveille dans sa famille d’accueil, et s’est liée d’amitié avec les chats résidents : Pearl et Miley. Ces derniers sont atteints de cécité, et ont été des compagnons précieux pour Sloane, car ils lui ont appris à vivre avec son handicap. « Sloane a appris à grimper, et je pense que Pearl et Miley y sont pour quelque chose ! » raconte Kerry.

Best Friends Felines / Instagram

La petite rescapée profite désormais d’une vie pleine d’insouciance, dont elle a bien failli être privée, malgré les tracas du quotidien que lui causent sa patte arrière. Elle devra malheureusement s'en faire amputer dans quelques mois, car les vétérinaires ne voient pas d’autre solution. Mais nous sommes persuadés qu’elle franchira cette nouvelle étape avec brio, comme elle l’a fait pour toutes les autres...