Le chiot éjecté d'un véhicule qu'elle a sauvé devient le plus important compagnon de sa vie

En portant secours à un chiot jeté sur la route par un automobiliste, celle qui est devenue sa maîtresse était loin de se douter que le petit canidé la sauverait à son tour, quelques années plus tard. Wilf et sa propriétaire ne peuvent se passer l’un de l’autre.

La rencontre entre Lexie Elliott, 26 ans, et son chien Wilf avait été tragique. Un soir de décembre 2018, ce dernier n’était encore qu’un tout jeune chiot quand un automobiliste l’avait éjecté de sa voiture, sous les yeux de la jeune femme.

Choquée, cette habitante de Bournemouth, dans le Sud de l’Angleterre, s’était aussitôt portée au secours du petit Cockapoo (croisé Cocker Anglais / Caniche), avant d’appeler la police. Les forces de l’ordre l’avaient ensuite mise en contact avec une association locale, The Dog’s Trust. Les bénévoles avaient organisé une visite chez le vétérinaire le lendemain matin.



Lexie Elliott / Instagram

Celui-ci avait estimé l’âge du chiot à 10 semaines et constaté qu’il ne portait pas de puce d’identification. Des photos du petit quadrupède avaient été postées sur les réseaux sociaux dans le but de retrouver ses éventuels propriétaires, au cas où il aurait été volé. Ils avaient 2 semaines pour le réclamer.

Passé ledit délai, et vu que personne ne s’était manifesté, Lexie Elliott pouvait adopter Wilf en toute légalité. Elle l’avait fait sans hésiter, elle qui avait compris dès le départ qu’ils étaient faits l’un pour l’autre.

Lexie Elliott a travaillé dur pour l’aider à surmonter ses traumatismes et ses craintes. Elle continue d’ailleurs de le faire. Elle raconte à Metro que Wilf « aboie lorsqu’il voit [son] père, car il lui fait peur par très sa grande taille ». Il craint aussi les autres chiens.



Lexie Elliott / Instagram

« Wilf m'a sauvée et m'a aidée à continuer d’avancer »

Moins d’un an après leur rencontre, c’est Wilf qui a été d’un grand secours pour sa propriétaire. En novembre 2019, Lexie Elliott et son petit-ami se sont séparés, mettant fin à une histoire d’amour de 6 ans. Une épreuve extrêmement dure à vivre pour la jeune femme. La pandémie de Covid-19 et les périodes de confinement sont ensuite arrivées, aggravant son isolement et son chagrin.

Elle a toutefois réussi à remonter la pente grâce à Wilf. Par sa présence, les promenades et l’affection qu’il lui offrait au quotidien, le Cockapoo a été une véritable bouée de sauvetage pour elle. « Il y a eu des moments où j'étais vraiment au creux de la vague émotionnellement, mais Wilf m'a sauvée et m'a aidée à continuer d’avancer », explique effectivement sa propriétaire.

Pour elle, le lien qui l’unit à Wilf est plus important que tout autre type de relation.

Lexie Elliott / Instagram