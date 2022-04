La métamorphose miraculeuse d'un chiot amputé d'une patte après avoir été piétiné par un cheval (vidéo)

L'association From Heaven to Earth Rescue, basée dans l'Ohio (États-Unis), a partagé l'histoire de l'un de ses adorables protégés sur Facebook. Son nom ? Happy. Le chiot a été piétiné par un cheval et a perdu une patte.

Happy porte bien son nom. Le chiot, âgé de 5 semaines, ne laisse aucune épreuve de la vie l'abattre et s'avère naturellement de bonne humeur. Pourtant, le petit chien haut comme 3 pommes a été victime d'un accident terrible, rapporte le magazine People.

« Il y a 3 jours, j'ai été piétiné par un cheval et je me suis cassé la patte... Le vétérinaire n'a pas pu soigner ma patte, elle a donc dû être amputée », ont écrit les bénévoles sur la page Facebook du centre. Sur la photo accompagnant le message, nous pouvons voir l'animal au pelage noir et blanc se tenir sur ses 3 membres restants. Les points de suture, vestiges de l'intervention délicate visant à le sauver, sont parfaitement visibles. Le jeune Happy revient de loin.

Le chiot sera proposé à l'adoption

Quelques jours plus tard, le personnel du refuge a donné des nouvelles positives de son protégé. L'adorable chiot, un Border Collie croisé, se remet de son opération chirurgicale de façon magistrale. Dans une vidéo datant du 31 mars 2022, nous pouvons contempler le jeune guerrier se déplacer sur ses 3 pattes... seulement 2 jours après l'intervention !

Au fil du temps, Happy guérit et commence même à jouer. Pour les soigneurs, il s'agit d'une victoire magnifique. Le chiot gravement blessé par un cheval se porte aujourd'hui à merveille et est clairement prêt à aller de l'avant.

D'après From Heaven to Earth Rescue, l'organisme qui l'a pris en charge, Happy sera disponible à l'adoption lorsqu'il aura atteint 8 semaines. En attendant sa nouvelle famille pour la vie, la boule de poils est chouchoutée par ses sauveteurs, pour qui il est devenu une véritable source d'inspiration.

© From Heaven to Earth Rescue / Facebook