Un chaton inerte dans la rue semble ne plus avoir la force de vivre (vidéo)

Deux passants découvrent un chaton recroquevillé sur lui-même qui semble sans vie. Le sauvetage paraît sans espoir. Un tressaillement de sa patte va pourtant démontrer qu’il est encore prêt à se battre si on lui vient en aide. Amour et soins lui ont permis de reprendre du poil de la bête.

You Should Know relate l’histoire hors du commun d’un chaton roux à la force de vivre remarquable. Deux riverains se promenaient lorsqu’ils ont aperçu le pauvre animal couché seul dans la rue. Son état ne laissait que peu d’espoir. Infesté par des parasites et recroquevillé sur lui-même, il paraissait mort.

Alors qu’ils n’y croyaient plus, ses sauveurs ont tout à coup remarqué un léger tressaillement sur l’une de ses pattes.

Il n’y avait pas de temps à perdre. Les deux bons samaritains l’ont amené de toute urgence à la clinique vétérinaire la plus proche. Le petit a été lavé puis traité afin de le débarrasser des parasites dont il était infesté. Des soins et un traitement antibiotique ont également été prodigués pour soigner ses yeux infectés.



Après cela, le petit nommé Alden par l’équipe vétérinaire était affamé. Ses soigneurs se sont relayés pour lui donner des biberons de lait maternisé pour chat à fréquence régulière ainsi que divers aliments adaptés. Alden a bon appétit ! Il engloutit son lait à toute vitesse, ce qui lui a permis de se réhydrater et de sortir rapidement de la malnutrition.

Alden a été adopté par une famille aimante qui prend désormais soin de lui. Il s’est totalement remis et est en pleine forme. Il profite pleinement de sa nouvelle vie dans son nouveau foyer.

