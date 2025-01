Une femme se précipite pour sauver un chaton errant et lui permettre de passer l'hiver au chaud, mais découvre 6 autres félins en détresse

Quand Louise a vu une publication sur les réseaux sociaux concernant un chaton errant seul près d’un domicile, elle a immédiatement décidé de lui tendre la main. En arrivant sur place, la bonne samaritaine a été surprise de découvrir plusieurs autres boules de poils, rapporte Love Meow.

« Leur sauveuse a essayé de les attraper tous, mais cela s’est avéré difficile », explique Céline, de l’organisme Chatons Orphelins Montréal. Louise a installé une cage et attendu patiemment.

© Chatons Orphelins Montréal

Ce moment-là, elle a réussi à capturer 4 jeunes chats, qui se sont blottis les uns contre les autres dans la caisse de transport.

À la suite du sauvetage, elle les a remis entre les mains bienveillantes des membres de l’association, qui leur ont prodigué de nombreux soins.

© Chatons Orphelins Montréal

7 chatons sauvés

Déterminée à sauver les autres chatons errants, Louise est retournée sur le lieu du sauvetage. Après un certain temps, elle a pu attraper 3 autres va-nu-pattes et les a remis aux bénévoles.

Après avoir reçu des soins, les 7 boules de poils ont été placées en famille d’accueil. « Leurs retrouvailles ressemblaient à une petite fête, confie Céline, ils se sont tout de suite reconnus. » Chai, Hoji, Shakie, Kayu, Fog, Latte et Lava ont chacun une personnalité attachante.

© Chatons Orphelins Montréal

« Fog et Latte sont inséparables. Si vous en cherchez un, vous trouverez toujours l’autre, poursuit Céline, ils dorment ensemble, se toilettent et mangent en même temps. Latte se sent rassurée quand elle est avec son frère. Elle imite souvent ce qu'il fait, et il la cherche quand elle n'est pas là. »

© Chatons Orphelins Montréal

Les jeunes félins sont à l’abri du froid

Les 7 chatons sont heureux de pouvoir passer l’hiver au chaud, dans un foyer d’accueil aimant. « Ce sont des chanceux, qui ont été secourus juste à temps, avant les premières chutes de neige », indique Céline.

Grâce à ce sauvetage, ils n’auront plus jamais froid et ne se sentiront plus jamais en insécurité. Un bel avenir les attend !

© Chatons Orphelins Montréal