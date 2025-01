Un chat « grincheux » et distant avec sa propriétaire lui prouve son amour quand elle tombe malade

Emma est l’heureuse propriétaire de 3 chats qu’elle affectionne beaucoup. Réciproquement, les félins lui donnent de l’amour, à l’exception de l’un d’eux : Pastis. La boule de poils est très indépendante et n’apprécie le contact avec sa maîtresse qu’à petite dose. Toutefois, quand celle-ci est tombée malade, son comportement a totalement changé.

Cet hiver, Emma, une utilisatrice de la plateforme sociale Reddit, n’a pas été épargnée par la grippe. Elle est restée clouée sous la couette pendant quelques jours jusqu’à ce qu’elle aille mieux. Durant sa convalescence, elle a reçu le soutien inattendu de l’un de ses chats, Pastis, qui n’a pas l’habitude de se montrer si affectueux en temps normal.

Pastis est l’une des 3 boules de poils d’Emma et se démarque quelque peu de ses congénères par son caractère bien trempé : « Pastis est plutôt grincheux et indépendant [...] Il n'aime pas particulièrement être caressé, pris dans ses bras ou câliné, à moins qu'il ne le fasse lui-même », racontait-elle dans une publication postée sur Reddit et partagée par Newsweek.

Proper-Ad-8829 / Reddit

Une réaction surprenante

Le félin au pelage gris et blanc monte parfois sur ses propriétaires pour avoir des caresses, mais cela ne se produit que très rarement. Toutefois, il a surpris sa propriétaire en s’allongeant sur elle tout au long de la journée lorsqu’elle est tombée malade : « Il venait s'asseoir sur moi 7 ou 8 fois par jour [...] Habituellement, il s'assoit sur ma poitrine ou sur celle de mon mari tous les 2 jours environ », précisait-elle.

Le quadrupède affranchi semblait avoir senti que son humaine n’allait pas bien. Même s’il n’a pas l’habitude de lui montrer son amour, il n’a pas pu s’empêcher de se sentir impliqué et de la soutenir pendant ces quelques jours difficiles. Emma a d’ailleurs plaisanté en ajoutant qu’il avait pris le rôle de son médecin traitant.

Les internautes ont réagi dans la section des commentaires sous la publication et certains ont partagé des histoires similaires : « Notre chatte grincheuse, sifflante et qui ne veut pas qu’on la touche est aussi celle qui sait quand je suis dans un mauvais état physique ou mental. Elle pose son petit corps duveteux sur moi et me fait de petits bisous jusqu'à ce que je me sente mieux », écrivait une personne.

C’est donc la preuve que même les chats les plus grincheux ont un cœur tendre sous leur carapace !