Un chaton fait 400 km caché dans la carrosserie d'une voiture électrique, les secours luttent des heures pour le déloger

Comment a-t-il survécu à un trajet aussi long qui rejoint Boston au New Jersey (États-Unis) ? C’est la question qui est sur toutes les lèvres, d’autant que l’animal se trouvait dans un équilibre précaire à bord d’un puissant véhicule électrique. Aujourd’hui sain et sauf, il n’a pas été simple de le sortir du piège dans lequel il s’est mis, semble-t-il, tout seul.

Lorsque le chaton a été découvert, les sauveteurs se sont aperçus qu’il était âgé de 6 semaines au maximum. Avec son caractère bien trempé, le félin a fait une sacrée farce à ce conducteur et sa conjointe qui s’attendaient à tout sauf à réaliser qu’ils avaient fait la route en compagnie clandestine d’une boule de poils.

« J’ai branché la voiture pour la recharger, et j’ai entendu un miaou »

Jeff Rothstein se trouvait dans sa BMW avec son épouse, Lauri, lorsqu’il a compris qu’un animal s’était invité à bord, ou plus exactement dans la carrosserie de la voiture. Ce fameux « miaou », il l’a entendu lorsqu’il était à l’arrêt, arrivé à destination. Il confiait au New York Post : « Je me suis dit, Oh mon Dieu, que vient-il de se passer ? ».

« Un chat coriace »

Jeff et Lauri n’ont pas tardé à réaliser que le petit chat avait fait toute la route avec eux. L’homme ajoutait : « Je ne peux pas imaginer ce que ce petit chat traversait ». La culpabilité était évidemment présente chez ce couple qui affirmait : « Nous nous serions arrêtés si nous avions entendu quelque chose ».

Les Rothstein ont aussitôt contacté les pompiers qui sont intervenus sur place peu de temps après. Les professionnels ont été confrontés à un chat capricieux : « refusant de sortir malgré les heures d’efforts ». Le félin était en fait apeuré par la situation et préférait rester au chaud dans la cachette qui l’avait hébergé durant plusieurs heures.

Plusieurs heures avant la rencontre

Les pompiers ont usé de toutes les méthodes possibles : « thon, bacon » ou encore « vidéos YouTube de chatons ». Les premières tentatives ont été des échecs. Durant de longues heures, les pompiers ont attendu autour de la voiture de luxe, laissée à disposition par les propriétaires, qui ont même accepté que le véhicule soit démonté.

Le lendemain matin, c’est la « tonne de bacon précuit » ramenée par un pompier qui aura fonctionné. Nourrie puis placé dans une couverture, le chaton est enfin en lieu sûr après son incroyable périple à travers les États-Unis.