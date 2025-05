Coincée dans un moteur de voiture, cette chatte a poussé des miaulements désespérés dans l’espoir qu’une âme charitable vienne la sauver

En octobre 2024, le Service Départemental d’Incendie et de Secours de l’Oise a été confronté à une scène malheureusement plutôt banale en France et dans le monde entier… Sur leur compte Facebook, un porte-parole a relaté cette histoire qui a par la suite été relayée par Actu Oise. Le matin du 30 octobre, les sapeurs-pompiers sont intervenus dans la commune d’Attichy (Oise), dans le cadre du sauvetage d’une chatte.

Cette dernière s’était réfugiée dans le moteur d’une voiture et était désormais coincée sous le capot. Heureusement, le véhicule était en stationnement et la minette n’était donc pas en danger immédiat. “Chaque vie compte… Les pompiers de l’Oise ont porté assistance ce matin à un félin blessé et bloqué dans le compartiment moteur d’une voiture. Ils ont pu désincarcérer et extraire l’animal pour le remettre à son propriétaire qui a immédiatement consulté un vétérinaire”, peut-on lire dans le post Facebook de la SDIS 60.

Un regard implorant

Durant toute l’opération, la minette n’a cessé d’implorer ses sauveteurs du regard. Affamée, blessée et terrifiée, on pouvait lire toute la détresse de sa situation dans ses grands yeux dorés. Il aura fallu quelques heures de travail aux soldats du feu avant qu’ils puissent définitivement libérer la pauvre minette traumatisée de sa prison de tôle. Aussitôt, la petite femelle a été installée en sécurité dans une cage de transport et rendue à ses propriétaires. Ces derniers n’ont pas perdu une seconde avant de l’emmener chez le vétérinaire.

Second sauvetage en un an

Dans les commentaires de la publication Facebook du Service Départemental d’Incendie et de Secours de l’Oise, une femme en particulier a tenu à remercier les soldats du feu, révélant au passage que la petite chatte, âgé d’un peu plus d’un an, se prénommait Ulma. “Il s’agissait de mon fils aîné et de ma Ulma, que nous avons retrouvée abandonnée, il y a un an, dans notre jardin avec une patte cassée, alors qu’elle n’était âgée que de 3 semaines”, a-t-elle déclaré avant de conclure : “Alors, oui, un ÉNORME merci !”. Tout est bien qui finit bien pour la petite Ulma et sa famille.

