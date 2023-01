Un automobiliste gonflant ses pneus découvre un chat bloqué sous la carrosserie, les pompiers interviennent

Soldats du feu et membres d’une association de protection animale ont collaboré au sauvetage d’un chat coincé sous l’aile d’une voiture. La famille de l’animal était à sa recherche depuis des jours.

Quelques jours avant Noël, les pompiers du centre de secours et d’incendie de Runcorn, dans le comté du Cheshire (nord-ouest de l’Angleterre), ont eu à effectuer une opération de sauvetage assez spéciale. Ils ont, en effet, secouru un chat qui s’était retrouvé pris au piège dans le passage de roue d’une voiture, rapportait United Press International.

L’intervention a été filmée, et la vidéo postée sous forme de « reel » le 20 décembre sur Facebook. Vous pouvez la voir en cliquant ici.

Cherchant très probablement une source de chaleur, le chat s’était faufilé dans le compartiment moteur du véhicule, pour ensuite se retrouver coincé dans le passage de roue à l’avant de la voiture. En fait, l’animal en était prisonnier depuis 5 jours au moins.

Le conducteur ne s’est aperçu de sa présence que lorsqu’il s’est arrêté à une station-service pour regonfler les pneus de son automobile. Ayant vainement essayé de l’attirer hors du véhicule, l’automobiliste a fini par appeler les secours.

Ce sont donc les pompiers du centre de Runcorn qui sont intervenus, épaulés par des bénévoles du refuge local de la RSPCA.

Spider libéré et rendu à sa famille

Ils ont finalement réussi à libérer le félin avant de l’emmener à la clinique vétérinaire de l’association, le RSPCA Greater Manchester Animal Hospital. L’examen a révélé qu’il ne souffrait, heureusement, que de légères brûlures, mais aussi qu’il porte une puce d’identification.

Runcorn Fire Station / Facebook

Ce qui a permis au personnel de savoir qu’il s’appelle Spider, qu’il est âgé de 3 ans et de contacter ses propriétaires. Ces derniers ont ainsi pu le récupérer et le ramener à la maison, alors qu’ils avaient perdu sa trace depuis 2 semaines et demie.