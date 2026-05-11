Cette attachante chatte grise attend chaque soir sa propriétaire à la fenêtre et reste immobile jusqu’à son retour (vidéo)

Chaque soir, une chatte appelée Amira se poste à la fenêtre de l’appartement et guette avec une très grande attention le retour de sa propriétaire, qu’elle semble reconnaître avant même qu’elle n’arrive à la porte. Une vidéo la montrant à l'oeuvre a touché de nombreux internautes, révélant un lien particulièrement fort entre l’animal et son humaine.

Hiba, alias « hibainsweden » sur Instagram, vit en Suède avec sa meilleure amie, une magnifique chatte à la robe grise qui répond au nom d'Amira. Celui-ci signifie « princesse » en arabe, et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elle le porte à merveille.



hibainsweden / Instagram

La minette est la protagoniste d'une vidéo touchante, mise en ligne par sa propriétaire le 8 mars 2026 sur le réseau social et relayée par Newsweek . Une publication devenue rapidement virale, ayant généré 177 000 vues et plus de 27 000 « j'aime », sans parler des nombreux commentaires d'internautes attendris.

Filmée par Hiba alors que cette dernière rentre chez elle le soir après une longue journée d'absence, on y voit une silhouette féline se tenant à la fenêtre de son appartement. Il s'agit d'Amira qui attendait le retour de son humaine et qui sait que celle-ci n'est plus qu'à quelques mètres de la maison.

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Comment la chatte est-elle au courant de son arrivée imminente ? La jeune femme de 26 ans explique qu'Amira la voit garer sa voiture devant la résidence et l'observe alors attentivement pendant qu'elle se rapproche.

Amira ne l'attend pas que le soir

Hiba précise qu'elle est son seul animal de compagnie et qu'elle travaille chez elle. De ce fait, elle passe énormément de temps avec son amie à vibrisses. A une internaute lui ayant demandé en commentaire si elle avait l'intention d'adopter un autre chat pour qu'il tienne compagnie à Amira, elle a répondu qu'elle envisageait effectivement de le faire, mais attendait pour cela d'emménager dans un logement plus spacieux.

Entretemps, la féline continuera de guetter son retour à la fenêtre, comme elle le fait systématiquement, de jour comme de nuit. Cette autre vidéo, tout aussi attendrissante, le prouve :

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