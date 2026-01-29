« J’ai su que nos vies venaient de basculer », un chaton errant tente sa chance auprès d'un couple et ne regrette pas son choix

Elvis n’est pas seulement entré dans le jardin de Roman, il a également poussé les portes de son cœur. Lorsque le chaton s’est frotté contre ses jambes, une connexion s’est immédiatement établie entre les 2. Depuis, l’homme et le petit félin ne se sont jamais quittés.

« Mon mari, Roman, faisait du jardinage quand, du coin de l'œil, il a aperçu 2 petits yeux qui le regardaient », confie Janna, à la rédaction de Love Meow. Puis, le chaton a trottiné vers lui et s’est naturellement frotté contre ses jambes.

« On ne sait pas d’où il vient. Aucun voisin ni personne du quartier n’a perdu de chaton, explique Janna, c’est comme s’il était tombé du ciel. Quand je suis sortie et que j’ai vu mon mari tenir Elvis (le chaton), j’ai su que nos vies venaient de basculer. »

Un chaton dorloté

Après avoir délicatement pris la petite boule de poils dans ses bras, Roman a décrété sans hésiter qu’elle faisait désormais partie de la famille. Novice en matière d’adoption féline et n’ayant rien pour l’accueillir comme il se doit, le couple a réalisé les achats nécessaires le jour même et demandé des conseils à ses abonnés sur TikTok.

Elvis a également reçu un traitement contre les parasites et un bon bain pour retirer toutes les saletés de son corps.

« Son premier jour ressemblait à celui où j’ai ramené mon bébé de l’hôpital. Nous ne savions pas quoi faire, indique Janna, nous étions tellement amoureux et émerveillés, courant partout pour nous assurer que le chaton était à l'aise et en sécurité. »

Comme le révèlent nos confrères d’outre-Atlantique, le jeune félin s’est tout de suite senti comme chez lui. L’une de ses places favorites ? Les épaules de ses adoptants.

« Un véritable coup de foudre »

En plus de suivre le couple comme son ombre, Elvis a noué une relation forte avec leur petite fille.

« Il adore regarder mon bébé et la suivre du regard quand elle rampe. Parmi ses activités préférées, il y a celle d'être constamment à nos côtés, conclut Janna, je n'avais jamais été particulièrement attirée par les chats, mais quand Elvis est arrivé, j'ai eu un véritable coup de foudre, et maintenant je ne peux plus imaginer notre vie sans lui. »

