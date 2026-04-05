« Un changement d'attitude spectaculaire », après avoir invité une congénère errante à la maison, ce chat semble regretter sa décision (vidéo)

Adoptée après avoir été ramenée à la maison par le chat de la famille, la nouvelle venue ne semble finalement pas faire l’unanimité : son congénère lui mène désormais la vie dure. Des vidéos montrent le félin passer de sauveur à véritable gardien hostile, compliquant sérieusement l’intégration de la chatte.

Une utilisatrice de TikTok se faisant appeler « @ceefitton » était déjà propriétaire d'un magnifique chat gris. Depuis peu, sa famille s'est agrandie avec l'arrivée d'une chatte à la robe tigrée, « adoptée » par le premier qui semble toutefois vouloir revenir sur sa décision, d'après Parade Pets .

Le matou au pelage gris était récemment rentré de l'une de ses promenades quotidiennes accompagné d'une congénère. Il venait, en effet, de faire la connaissance d'une chatte errante tabby, et le courant semblait bien passer entre les 2 congénères.

Il l'avait donc amenée à la maison, où elle avait été chaleureusement accueillie par la famille, si bien que cette dernière a fini par prendre la décision de la garder.

On aurait été en droit d’imaginer que la situation avait ravi son ami. Après tout, c'est bien lui qui était à l'initiative de son arrivée au sein de son foyer. Apparemment, cela n'était pas du tout le cas.

Dans une vidéo mise en ligne le 23 mars 2026 sur TikTok et ayant généré 4,7 millions de vues, on voit d'abord la chatte déguster tranquillement son repas sur une table, puis son hôte lui adresser un regard des plus sévères, tout en restant en retrait derrière un canapé. Voici la séquence en question :

Un changement d'attitude spectaculaire et déconcertant

Le chat gris donne l'impression de ne plus apprécier son invitée, mais avancer une telle idée peut évidemment relever de l'anthropomorphisme ; attribuer à l'animal un comportement typiquement humain.



@ceefitton / TikTok

Une autre vidéo postée le lendemain montre qu'il n'a manifestement toujours pas l'intention de faciliter l'intégration de la chatte, qu'il empêche de rentrer par la chatière :

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Espérons tout de même qu'il finira par accepter sa présence. La famille l'y aidera très certainement.