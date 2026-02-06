Trouvés blottis l'un contre l'autre dans le froid, ces chatons minuscules ont survécu à la rue grâce à leur complicité

Minuscules et en sous poids, 2 chatons ont été trouvés sans leur mère dans la rue. Blottis l’un contre l’autre pour se réconforter, Tom et Sam ont pu compter sur le soutien précieux des bénévoles d’une association canadienne.

Leur avenir était recouvert d’un voile d’incertitude. Seuls dans la rue face aux éléments et aux multiples dangers, 2 chatons ont eu la chance de croiser la route d’une âme bienveillante qui les a emmenés dans un refuge.

Baptisés affectueusement Tom et Sam, les jeunes rescapés arboraient des corps minuscules. En sous poids, concernés par des troubles digestifs et vulnérables, les petits félins ont par la suite été confiés à l’association Chatons Orphelins Montréal, habituée à ce type de prise en charge.

© Chatons Orphelins Montréal

De nombreux soins

« Il était clair qu'ils étaient séparés de leur mère depuis un certain temps et qu'ils recherchaient un contact humain et du réconfort », indiquent les bénévoles au micro de Love Meow. Placés en famille d’accueil, les chatons ont reçu tous les soins nécessaires à leur bon rétablissement.

© Chatons Orphelins Montréal

Sam, le plus affaibli du duo, a dû mener un combat plus difficile pour le droit à la vie, en raison de graves problèmes d’estomac. « Leur mère d'accueil les pesait tous les jours et les aidait à manger », ajoutent leurs anges gardiens.

Grâce aux nombreux soins prodigués et au dévouement de leur bienfaitrice, les 2 petits félins ont repris des forces. Leur état s’est considérablement amélioré au fil du temps !

© Chatons Orphelins Montréal

Des chatons inséparables

Une fois complètement guéri, les boules de poils très unies ont commencé à explorer leur nouvel environnement et à savourer pleinement la seconde chance qui leur a été offerte. « Sam et Tom sont inséparables depuis leur arrivée, soulignent les bénévoles, ils adorent les autres chats et sont très sociables. Ils raffolent de l'attention et s'épanouissent lorsqu'on prend le temps de jouer avec eux. »

Tom est le plus espiègle, tandis que son frère s’avère calme et sage. Leurs personnalités se complètent ainsi à merveille ! Ce qu’ils ont découvert ensemble et aiment par-dessus tout ? « Se blottir contre leurs humains, ronronner et s’endormir sur ou à côté d’eux. »

A lire aussi : Chaque soir dans le parc, une promeneuse croise un chat tigré qui finit par s’inviter progressivement dans sa vie

© Chatons Orphelins Montréal

Aujourd’hui en meilleure santé, les jeunes félins « incroyablement adorables et attachants » sont prêts à passer à l’étape suivante : l’adoption. Leurs bienfaiteurs cherchent une famille aimante et responsable, qui peut les accueillir tous les 2. Ces chatons sont inséparables, et comptent bien continuer à faire quelques bêtises patte dans la patte !