Les miaulements du chat ont sauvé la vie de sa propriétaire de 83 ans !

C’est en entendant les miaulements de détresse du chat d’une octogénaire disparue qu’un habitant a pu la localiser et prévenir les secours. Ces derniers ont réagi rapidement, la maîtresse du félin s’étant retrouvée au fond d’un ravin d’une vingtaine de mètres de profondeur. Son état est stable.

Dans la région des Cornouailles dans le Sud-est de l’Angleterre, policiers et pompiers ont porté secours à une dame âgée en mauvaise posture. S’ils ont pu le faire, c’est grâce aux miaulements de son chat ayant révélé son emplacement, rapportait Le Journal de Québec ce dimanche 15 août.

Les détails de la situation et du sauvetage ont été livrés par la police locale, celle de la ville de Bodmin, via plusieurs tweets.

This afternoon Officers from Bodmin were tasked to conduct a search for a missing 83 year old female.

The female was located by a member of the public who had spotted the female’s cat, meowing in the corner of a large maize field near to her home address. 1/3#onefamily pic.twitter.com/VYrwaAAAz8