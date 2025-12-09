« Le jouet préféré de Louis est l’air », depuis qu'il a appris à sauter, ce chat aveugle enchaîne les bonds avec joie (vidéo)

Privé de la vue, mais pas de joie de vivre, Louis illumine le quotidien de sa propriétaire par son énergie débordante et sa soif d’aventure. Véritable star de TikTok, ce chat hors du commun prouve chaque jour que le handicap n’empêche pas de bondir vers le bonheur.

Louis ne peut pas voir, mais ce chat n’en perd pas sa bonne humeur. Cette dernière est d’ailleurs particulièrement contagieuse. La première à en profiter est sa propriétaire, qui lui consacre un compte TikTok baptisé “Life with Lewis” (@livinwithlouis) et où ses aventures sont suivies par près de 5000 followers.

La cécité du matou au pelage bicolore ne l’empêche pas de croquer la vie à pleines dents. Il s’est adapté de manière à compenser l’absence de vision par ses autres sens et par une détermination sans faille.



@livinwithlouis / TikTok

Sa manière de réaliser des bonds et de franchir toutes sortes d’obstacles à la maison en est la plus belle illustration. Louis n’a, en effet, appris à sauter que récemment, mais il maîtrise déjà cet art et éprouve surtout du plaisir à s’y adonner. C’est ce dont on peut se rendre compte en regardant la vidéo ci-dessous, mise en ligne le 4 novembre sur TikTok, où elle est rapidement devenue virale en générant 2,1 millions de vues, et que relaie Parade Pets .

“Mon chat aveugle a appris à sauter et ne peut plus s’arrêter de le faire”, indique le texte incrusté. On voit effectivement Louis enchaîner les sauts dans le couloir ou encore le salon, avec un enthousiasme et une énergie remarquables. Il essaie même de bondir sur le canapé. Il trébuche, mais se relève et recommence.

Même si quelques petits accidents surviennent, comme lorsqu’il se cogne contre le téléphone de sa propriétaire pendant qu’elle le filme, il continue de s’amuser en sautant et en tentant d’attraper un objet imaginaire.

Son autre passion : jouer avec l’air

Cette autre vidéo, postée le 17 octobre, nous permet ainsi de découvrir que “le jouet préféré de [Louis] est l’air” :

Une 3e vidéo (ci-dessous), partagée le même jour, immortalise le jour où ce chat a appris à sauter ; il l’a fait en tombant du petit escalier lui permettant d’accéder plus facilement au canapé.

