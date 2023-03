Ce chat errant et très craintif découvre qu’il peut faire confiance aux humains et devient le plus grand amateur de câlins

Bruce portait sur lui les stigmates d’une dure vie d’errance. Il était en mauvaise santé, épuisé, et vivait dans une zone dangereuse. Il avait clairement besoin d’aide. Malheureusement, ayant très peur des humains, il ne se laissait absolument pas approcher. Ashley Anderson, une bénévole du refuge Hearthside Cats, s’est démenée pour l’attraper. Elle a fini par y arriver au bout de 8 longs mois !

Au départ, le chat a tout fait pour s’échapper

Bruce n’a pas compris tout de suite qu’il était en sécurité. Perturbé par tant de nouveautés, il a tenté de s’échapper de la maison d’Ashley, en grimpant en haut des rideaux. Voyant qu’il n’y avait pas de sortie, il s’est caché derrière le tissu.

© hearthsidecatsinc

Mais Ashley était persuadée qu’avec le temps, l’animal comprendrait qu’il était bien mieux ici que dehors.

« Il méritait d'avoir la chance de savoir que le monde pourrait être un endroit bien meilleur et plus gentil », a-t-elle déclaré à Love Meow.

Bruce a reçu les soins médicaux dont il avait grand besoin, et s’est progressivement accoutumé à la maison d’Ashley.

Le félin a fini par se laisser caresser

Jour après jour, le félin a commencé à accepter les friandises que sa maman d’accueil lui donnait à la main. Au bout d’un certain temps, il l’a même laissée lui gratter le menton. Il s’est vite aperçu qu’il appréciait cette douceur et cet amour, qu’il n’avait jamais connus auparavant. Plus le temps passait, et plus Bruce venait lui-même réclamer caresses et câlins.

« Le garçon terrifié qui était autrefois suspendu à mes rideaux s'est avéré être le petit vieil homme le plus doux, le plus aimant et le plus indulgent », a confié Ashley.

Un jour, Bruce a même posé délicatement sa tête contre l’épaule de sa maman. Celle-ci était très heureuse de voir qu’il était capable d’être insouciant et d’agir sans peur.

© hearthsidecatsinc

Désormais, le félin semble essayer de rattraper le temps perdu et est avide de tendresse et d’amour.

« Il adore qu’on lui frotte le ventre et préfère s'endormir avec son visage pressé contre ma joue. »