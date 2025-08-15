Un chaton errant paniqué se cache dans une roue pour échapper au danger mais fait une rencontre qui change sa vie

Une rencontre inattendue sur une route de l’Indiana a donné lieu à un sauvetage aussi rapide qu’émouvant. En croisant un chaton terrifié sur son chemin, Natalie Bartuszek n’a pas hésité à intervenir. Son geste spontané a marqué le début d’une belle aventure pour l’animal, désormais entre de bonnes mains.

Un soir, Natalie Bartuszek rentrait du travail, du côté de Saint John dans l’Etat de l’Indiana (Etats-Unis), quand quelque chose a traversé la route à toute vitesse. Ce qu’elle a d’abord pris pour un sac en plastique emporté par le vent était, en fait, un chaton errant.

Il avait couru à travers la chaussée pour regagner un parking. Dès qu’elle a réalisé qu’il s’agissait d’un petit félin en détresse, elle a fait demi-tour et est descendue de sa voiture en emportant une serviette pour le rattraper et le mettre en sécurité.

“Il était complètement pétrifié, raconte Natalie Bartuszek à The Dodo . Il a continué de fuir. Il a commencé à se diriger vers la circulation, et je lui ai coupé la route.”

C’est sous sa voiture que le chaton a fini par se faufiler. Elle l’a cherché partout, mais elle ne voyait nulle part. Elle l’a finalement retrouvé caché dans l’une des roues, entre l’enjoliveur et le pneu.



Natalie Bartuszek

Ne pouvant l’en faire sortir, elle a appelé son mari en renfort. Au bout de 10 minutes, le couple a réussi à déloger le chaton, qui opposait une farouche résistance à ses bienfaiteurs.

Ils l’ont placé dans une caisse de transport, puis l’ont emmené chez eux, car à cette heure-là, ils avaient très peu de chances de trouver un refuge ouvert.



Natalie Bartuszek

Natalie Bartuszek a aménagé un coin confortable pour permettre au petit rescapé de se reposer, manger et se désaltérer en toute quiétude. Le minet s’est quelque peu détendu, mais ne se laissait toujours pas toucher.

Entretemps, elle a envoyé des messages à plusieurs associations locales. L’une d’elles, Whiskers of Winfield, lui a répondu et proposé d’amener le chaton à un évènement d’adoption qu’elle organisait le lendemain.

“L'un des chatons les plus doux que nous ayons jamais eu”

Cela a permis au petit quadrupède, qui a été appelé Indy, de faire des rencontres, mais il n’était évidemment pas encore prêt à être adopté.



Megan Martin

Indy a aussi eu droit à un bon bain, dont il est ressorti totalement métamorphosé. “Une fois que nous l’avons lavé, il s'est transformé en chaton roux dilué vraiment mignon”, dit Megan Martin, responsable des réseaux sociaux chez Whiskers of Winfield.

Le chaton a été confié à une famille d’accueil, comprenant d’autres chats et des enfants avec lesquels il s’entend à merveille.

“C'est vraiment l'un des chatons les plus doux que nous ayons jamais eu chez notre association“, conclut Megan Martin.

Megan Martin