Ce chat dont le « parcours ressemble à un miracle » renaît après une opération pour une fracture au bassin financé par une cagnotte solidaire
Un chat errant gravement blessé a frôlé le pire avant de connaître une guérison spectaculaire, au terme d’un parcours semé d’embûches. Sauvé in extremis et finalement débarrassé d’une maladie articulaire rare passée inaperçue, il se prépare aujourd'hui pour un nouveau départ dans la vie. Une renaissance qui tient autant à la persévérance qu’à l’élan de solidarité déclenché autour de lui.
Lizzie, une bénévole basée à Brooklyn (New York), a reçu un message urgent au sujet d'un chat en détresse. En se rendant sur les lieux, elle a entendu le félin pleurer ; il se cachait près d'un local à poubelles et elle a tout de suite remarqué qu'il affichait une posture inquiétante, en plus d'être très maigre.
Elle n'a eu aucun mal à le faire rentrer dans une cage et a ainsi pu l'emmener aux urgences vétérinaires. L'examen a révélé qu'il souffrait d'une fracture sévère du pelvis. Appelé Firn par sa bienfaitrice, le quadrupède avait besoin d'une intervention chirurgicale coûteuse.
Une cagnotte solidaire a été lancée, et très vite, les fonds nécessaires ont été réunis. Le chat a ainsi pu être opéré.
Après l'opération, Firn était censé se remettre à marcher au bout de quelques jours, mais il n'y pas eu de progrès ; il ne pouvait même pas tenir sur ses pattes et hurlait de douleur quand on le touchait.
« Il a désormais toute la vie devant lui »
Lizzie l'a ramené à la clinique vétérinaire pour un nouvel examen. Il s'est avéré qu'il était atteint d'une forme d'arthrite rare, mais heureusement curable. Un traitement a été prescrit et, 2 jours après, Firn s'est mis à faire quelques pas.
9 semaines après la première intervention, il se porte comme un charme. Il ne se contente plus de marcher ; il court, joue et reprend du poids.
« Son parcours ressemble à un miracle », dit Lizzie à The Dodo, qui rapporte son émouvante histoire. « Firn n'a qu'un an, et il a désormais toute la vie devant lui », poursuit la bénévole. Cette dernière lui cherche à présent une famille adoptive.
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Par Kheireddine Ayari
Rédacteur web
Féru de sport et amoureux des chiens depuis sa tendre enfance, Kheireddine est arrivé dans la rédaction web en 2008 un peu par hasard, porté par son amour des mots. Ayant grandi aux côtés d’un Boxer nommé Ulysse et partagé 12 belles années de sa vie avec Kalash, croisée Berger Allemand, il est plus que ravi d’écrire sur le merveilleux univers des animaux de compagnie.
1 commentaire
Invité a écrit : 3 h
Du bonheur de lire cette histoire du petit minou.
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