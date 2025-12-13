« C’est comme voir l’amour éclore en toute discrétion », d'abord perplexe et distante, une chatte finit par craquer pour le nouveau chaton du foyer (vidéo)

Quand une chatte au caractère bien trempé fait la connaissance d’un nouveau venu à 4 pattes, la rencontre peut réserver bien des surprises. Une jeune femme a immortalisé la réaction inattendue de son amie féline en découvrant le chaton qu’elle venait d’adopter. Entre surprise, oreilles farouchement rabattues et tendre complicité à venir, la scène a fait fondre les internautes.

Une chatte a eu une attitude amusante en découvrant le nouveau membre de sa famille, un adorable chaton tout juste adopté. Ce qui a surtout interpellé et fait rire les internautes, c’est la posture de ses oreilles pendant qu’elle observait son jeune congénère. Toutefois, après cette phase initiale d’incompréhension et de perplexité, elle s’est rapprochée de lui et une belle histoire d’amitié est née.

Zandra Lhoraine Austriaco, qui se fait appeler “@heyzandy” sur TikTok, a 26 ans et vit à Dubaï. Elle est l’heureuse propriétaire de 2 magnifiques soeurs félines appelées Trixie et Pixie. Ce sont des croisées Scottish Fold, une race reconnaissable à ses oreilles repliées.

Récemment, la chatte d’une amie, Scottish Fold elle aussi, a eu une portée de chatons. Zandra Lhoraine Austriaco est tombée sous le charme de l’un d’eux et a décidé de l’adopter lorsqu’il a atteint l’âge de 2 mois. Elle l’a appelé Ash.

En amenant le petit minet à la maison, Zandra Lhoraine Austriaco savait que Pixie et Trixie allaient avoir besoin de temps pour s’habituer à sa présence. Elle n’était donc pas surprise de les voir rester à l’écart les premiers jours.

L’éclosion d’une belle complicité

“Au début, Pixie et Trixie boudaient toutes les 2, dit-elle, en effet, à Newsweek qui rapporte cette histoire. Elles n’ont pas fait de mal à Ash, mais elles gardaient leurs distances et se cachaient. J’ai essayé de les réconforter, et après leur avoir donné des friandises, elles ont commencé à aller mieux.”

Zandra Lhoraine Austriaco a partagé une vidéo montrant la réaction de Pixie alors qu’elle regardait Ash, qui recevait une friandise de la part de son adoptante. Elle avait les oreilles fortement rabattues sur les côtés et les yeux écarquillés.



@heyzandy / TikTok

Sa propriétaire ne l’avait jamais vue avec une telle expression auparavant.

5 jours après l’arrivée du chaton, Pixie s’est rapprochée de lui. “Ils dorment déjà côte à côte, se réjouit leur humaine. Les voir s'accepter lentement,c’est comme voir l’amour éclore en toute discrétion.”

