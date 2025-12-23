8 ans après la disparition de son chat, cette femme repère un visage familier sur le site d’un refuge et n’en croit pas ses yeux

L’identification par puce électronique est non seulement une obligation légale mais elle est aussi un moyen efficace de retrouver son animal perdu. Julie, une mère de famille originaire du Sud de la France en sait quelque chose puisqu’elle a retrouvé son chat après l’avoir perdu pendant 8 ans ! Voici leur histoire…

En 2016, Yoda a soudainement disparu de son foyer. Pourtant, le beau matou roux avait l’habitude de sortir tous les jours pour se balader dans son quartier. Malheureusement et sans que personne ne sache pourquoi, le félin a un jour disparu et n’est jamais revenu… Julie, son humaine, a tout tenté pour le retrouver. Pendant un an, elle a arpenté les moindres recoins de Salon-de-Provence (13). “On l’a cherché partout. On a remué ciel et terre. En vain…”, a-t-elle raconté lors d’un entretien accordé à la Fondation 30 Millions d’Amis .

© Fondation 30 Millions d'Amis / Facebook

Une surprise inespérée

Après un an de recherches acharnées, la mère de famille a dû se rendre à l’évidence et a finalement décidé d’abandonner. Durant les 7 années qui ont suivi, elle n’a jamais cessé de penser à Yoda. L’absence inexpliquée du matou a été très difficile à supporter pour toute la famille et notamment pour l’une des filles de Julie “pour qui (Yoda) était un réel compagnon de jeu”. Yoda a-t-il été volé ? S’est-il perdu ? S’est-il blessé ou bien a-t-il été recueilli par une bonne âme sans que cette dernière ne sache qu’il avait déjà une famille ? Pour Julie, ces questions restées sans réponses ont été extrêmement difficiles à digérer… Par la suite, la famille a déménagé en Côte d’Azur avant de finalement revenir à Salon-de-Provence en 2024. Prête à de nouveau accueillir un chat, Julie a un jour décidé d’arpenter les sites web des refuges locaux. C’est à ce moment-là qu’elle est tombée sur la fiche d’un félin très particulier…

Ce chat, “qui ressemble en tous points à Yoda”, Julie a immédiatement décidé d’aller le voir. Une fois face à lui, elle a immédiatement su que c’était bien Yoda, disparu depuis 8 ans et désormais âgé de 17 ans. La lecture de la puce a confirmé cette découverte inattendue. “On n’y croyait pas du tout”, a-t-elle confié encore émue de ces merveilleuses retrouvailles.

Retrouvé près d’un EHPAD, le matou était dans un triste état : queue cassée, problèmes dentaires, amaigrissement inquiétant… Heureusement, il peut désormais compter sur l’amour et la bienveillance de sa famille de toujours. “C'est comme s’il n’était jamais parti !”, a conclu Julie avec bonheur.