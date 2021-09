Alerté par des miaulements désespérés, il découvre 3 chatons âgés d'un jour dans un sac en plastique et décide de les aider

Un résident de Toronto, au Canada, a fait une surprenante découverte. Une portée de chatons était enfermée dans un sac en plastique, près d'une benne à ordures.

Un Canadien ne s'attendait pas à une telle trouvaille. En suivant des miaulements désespérés, il s'est retrouvé face à une benne à ordures à côté de laquelle était posé un sac en plastique.

Lorsqu'il l'a ramassé, il a été choqué de découvrir non pas un, mais 3 chatons âgés d'un jour, recroquevillés les uns contre les autres pour essayer de rester au chaud. L'un des nouveau-nés hurlait dans l'espoir de revoir sa mère, rapporte Lovemeow.

Le Bon Samaritain a immédiatement amené les créatures chétives à sa fille. La jeune femme et une amie ont uni leurs forces pour s'en occuper et les garder en vie. Le jour suivant cette découverte, le duo a remis ses petits protégés entre les mains bienveillantes des bénévoles de la Toronto Humane Society.

© @tania_b07

Une bénévole aux petits soins avec les chatons

« S'il n'y avait pas eu les cris du chaton, ils n'auraient probablement pas été retrouvés », a déclaré Tania, l'une des volontaires. Le personnel a fait tout son possible pour aider le trio.

© @tania_b07

Grâce aux soins reçus, les félins nommés Charlie, Nova et Suarez ont survécu à l'épreuve. Au fil des jours, leurs yeux se sont ouverts et leurs jambes sont devenues suffisamment stables pour qu'ils puissent se déplacer. Les frères et sœurs ont commencé à explorer le monde.

© @tania_b07

« Les chatons étaient extrêmement jeunes, ils se sont donc rapidement habitués aux humains », a expliqué Tania. « Je suis sûre qu'ils ont tout de suite compris qu'ils seraient pris en charge. »

© @tania_b07

Les 3 chatons ont été adoptés

Leur bienfaitrice les a chouchoutés jusqu'à ce qu'ils soient assez grands pour être adoptés. Joyeuses, pleines de vie et en bonne santé, les boules de poils ont rapidement trouvé leurs nouvelles familles.

© @tania_b07

Suarez a intégré un foyer aimant, au sein duquel elle cohabite avec un chat roux nommé Leo, qu'elle considère comme son grand frère. Quant à Charlie et Nova, ils ont été adoptés par les 2 jeunes femmes qui se sont occupées d'eux avant de rejoindre l'association !

© @tania_b07

Grâce au bon cœur de plusieurs personnes, les félins ont été sauvés et ont pu grandir. Ils nagent désormais dans un océan de câlins et d'amour.