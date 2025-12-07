Ce chat a décidé que le moment était venu d’initier son nouveau petit frère à l’escalade (vidéo)

Les apprentissages sont riches entre félins. Cette grande sœur a choisi une méthode très didactique pour entraîner son petit frère à escalader les murs tout en rebondissant. Très réceptif, le petit frère a commencé ses séances intensives et s’imprègne activement de tout le savoir dispensé par sa sœur.

Le lien de confiance est déjà bien en place, on peut le constater à travers la vidéo publiée sur le compte TikTok « @lookistelly ». Ces 2 chats, Telly et Grover, ont trouvé le meilleur moyen de communiquer : ils passent par le jeu, et plus spécifiquement par l’apprentissage de nouvelles méthodes. Les images sont réellement attendrissantes.

@lookitstelly / TikTok

Apprendre en observant

L’observation est un excellent moyen d’accéder à la connaissance, y compris pour les chatons. Ce jeune chaton au pelage noir fraîchement arrivé dans sa maison a été accueilli très chaleureusement par sa grande sœur. Cette dernière, racontait PetHelpful, s’efforce de lui montrer les trucs et astuces du parfait chaton d’intérieur. Les petites bêtises n’échappent pas à ces leçons d’éducation.

@lookitstelly / TikTok

L’art du « parcours » et de l’escalade

C’est un art bien plus complexe qu’on l’imagine qu’enseigne cette grande sœur à son petit frère. La vidéo les montre tous les 2 dans un couloir, celui de leur maison, en train de s’entraîner à se projeter sur les murs. C’est la grande sœur qui est principalement à l’œuvre, qui s’élance sur les cloisons, y compris sur les tableaux qui décorent le lieu de passage.

Admiratif, le petit frère écoute attentivement les conseils de sa grande sœur et semble enregistrer la leçon pour plus tard.

@lookitstelly / TikTok

Des premiers essais convaincants

Grover, le petit frère, finit par se lancer à son tour. Ses sauts sont moins impressionnants, mais sa performance est tout de même impressionnante pour son âge. Telly, la grande sœur, aborde les choses avec beaucoup de sérieux et va sans doute poursuivre l’entraînement jusqu’à ce que la maîtrise soit parfaite.

Une relation essentielle pour la socialisation

La relation entre chats est très importante pour le développement d’un chaton. Faire comme ses congénères lui permet d’acquérir les codes au plus vite, mais aussi d’être moins soumis au stress. La surveillance des propriétaires reste essentielle, car il se peut que certains chatons basculent dans une forme de violence. En général, nos compagnons savent se réguler et leur objectif est de faire grandir leur potentiel d’amusement. Telly et Grover ont parfaitement cerner tout le bénéfice ludique qu’ils pourraient tirer de leur relation.