Des bénévoles sauvent un chaton handicapé et découvrent toute une famille en détresse

Malgré une patte plus courte que les autres et un départ difficile dans la vie, rien ne semble pouvoir affecter l’énergie et la joie de vivre de la petit Ember. Cette jeune chatte a bénéficié de l’aide d’une association new-yorkaise, qui a d’ailleurs découvert qu’elle n’était pas la seule à devoir être secourue ce jour-là.

L’équipe de Little Wanderers NYC, basée à New York, est immédiatement passée à l’action en apprenant qu’un chaton présentant un handicap avait besoin d’aide. Agée de 5 semaines, la petite féline à la robe tigrée est née dans l’arrière-boutique d’une épicerie. Quand les bénévoles sont arrivés sur les lieux, ils ont réalisé qu’il y avait d’autres créatures à sauver.



Little Wanderers NYC / Instagram

Les 3 frères et sœurs du chaton, ainsi que leur mère, vivaient effectivement « dans une cage rouillée derrière la cuisine », explique l’association à LoveMeow.

« Nous avons tout de suite su qu’elle était une petite guerrière », poursuit Little Wanderers NYC. Cette dernière a rapidement trouvé une famille d’accueil pour la chatte et ses petits.



Little Wanderers NYC / Instagram

La femelle à la patte plus courte que les autres a été appelée Ember. Les autres ont reçu les noms de Wade, Cinder et Clod. Quant à leur génitrice, elle a été baptisée Elemental. Les chatons avaient tous de l’appétit, étaient joueurs et débordaient d’énergie, y compris Ember qui n’était pas du tout ralentie par son handicap. « Elle saute, grimpe, joue et fait tout ce que font tous les chatons, d’après l’organisation new-yorkaise. Elle a tellement d'énergie et de feu en elle, et elle aime être au cœur de l'action à tout moment. »

Pour sa part, leur mère suivait un régime alimentaire spécial pour l’aider à reprendre du poids et des forces. Quand ses petits ont atteint l’âge d’être sevrés, elle a été confiée à une autre famille d’accueil pour qu’elle puisse poursuivre son rétablissement et prendre un nouveau départ.

Ember et son frère Wade sont très vite devenus extrêmement proches l’un de l’autre. La première s’est révélée être une pionnière dans plus d’un domaine ; elle a ainsi été la première à réussir à escalader l’arbre à chat et jouait toujours le rôle d’éclaireur quand la portée explorait les environs. « C’est une battante et une aventurière avec un état d’esprit remarquable », dit Little Wanderers NYC. Wade, lui, est un concentré de tendresse qui adore se poser sur les épaules des humains et recevoir leur affection.



Little Wanderers NYC / Instagram

L’adoption après l’opération

2 mois après l’arrivée d’Ember en famille d’accueil, les examens vétérinaires ont permis de comprendre ce qui n’allait pas avec sa patte courte ; il lui manquait un morceau du bassin. Une opération a été programmée pour corriger cette anomalie.

Entretemps, Cinder et Clod ont été adoptés par une seule et même famille. L’équipe de Little Wanderers NYC espérait voir Ember et Wade connaître le même sort.



Little Wanderers NYC / Instagram

Leur souhait a été exaucé récemment, un adoptant ayant été touché par leur histoire. Dès qu’Ember sera opérée et rétablie, elle et son frère rejoindront leur foyer pour toujours.

Little Wanderers NYC / Instagram