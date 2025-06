Un chaton de 4 semaines trouvé seul dans une cave découvre avec bonheur les joies de la vie de famille

Sam ne s’attendait pas à entendre des miaulements aussi persistants en provenance de la cave de son immeuble. Inquiet pour l’animal qui semblait en détresse, il est entré dans le sous-sol et a trouvé un chaton minuscule qui trottinait dans sa direction en continuant de lancer ses appels à l’aide.

« Nous pensons qu’elle est née là, confie Delilah, l’amie de Sam qui préside l’association Whiskers-a-GoGo, elle était trop petite pour comprendre comment sortir de la cave. » Hélas, aucune maman n’était à l’horizon…

© Whiskers-a-GoGo

Une compagne de vie adorable

Comme le révèle Love Meow, Delilah s’est constituée famille d’accueil pour l’adorable boule de poils âgée de 4 semaines. Baptisée Umami, elle s’est très vite adaptée à sa nouvelle vie. Elle n’avait peur de rien, et s’est immédiatement laissée tenter par les câlins !

© Whiskers-a-GoGo

« C’est une chatte très drôle et charmante, qui aime se lancer dans les pitreries classiques des chatons, commente sa bienfaitrice, elle adore les jouets bruyants, a grand appétit et veut vous suivre partout. » Malgré tous les joujoux mis à sa disposition, la jeune rescapée préférait plus que tout au monde se blottir contre sa mère d’accueil adorée.

Grâce à ce sauvetage, Umami peut désormais grandir dans des conditions optimales. Au fil des jours, elle est devenue plus grande et plus forte !

© Whiskers-a-GoGo

En quête de la famille de ses rêves

Umami, qui n’avait pas commencé la vie de la bonne patte, se sent aimée et en sécurité. Au sein de son nouveau nid douillet, elle a tout ce qu’elle désire !

Par la suite, le chaton a pu rencontrer les autres animaux du foyer. « Elle adore jouer avec les oreilles et la queue de mon chien, indique Delilah, et depuis qu’elle a terminé sa quarantaine, elle s’est approchée sans crainte de mon chat beaucoup plus âgé et plus gros. »

A lire aussi : Un chat errant très amical trouve enfin refuge dans une famille et s’y épanouit pleinement (vidéo)

© Whiskers-a-GoGo

Âgée de 9 semaines à présent, Umami est prête pour la prochaine grande aventure de sa vie : l’adoption. L’association Whiskers-a-GoGo recherche un foyer aimant et responsable, qui comblera l’ensemble de ses besoins.

« Si vous cherchez un chaton absolument ADORABLE avec un certain je-ne-sais-quoi, rencontrez Umami (alias Mimi) », conclut Delilah sur Instagram.