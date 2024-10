Un minuscule chaton au museau fendu savoure la vie de ses rêves grâce à sa famille d'accueil aimante

Une minuscule boule de poils répondant au nom de Batty a récemment poussé les portes de la Chris Griffey Memorial Feline Foundation. À son arrivée, le chaton a fait forte impression sur tout le monde !

Contrairement à ses congénères, Batty se distingue par une petite coquetterie de la nature : son museau est fendu. Rassurez-vous, comme l’explique Love Meow cette particularité n’affecte pas sa respiration.

© Ellen Carozza

Batty est heureuse grâce à sa famille d’accueil

Placée en famille d’accueil, Batty a immédiatement montré une forte volonté de vivre et de savourer l’affection des humains.

« Elle est si douce, confie Kimberly, sa mère d’accueil, elle adore jouer avec les autres chatons, a de magnifiques moustaches et adore regarder Bird TV sur YouTube. Elle est très affectueuse. Elle adore être tenue dans les bras ou simplement s’allonger sur vous. Quand vous la touchez, elle fond et se retourne pour se faire caresser le ventre. »

© Ellen Carozza

La jeune chatte a également l’âme d’une aventurière ! Elle aime explorer la maison de Kimberly et inspecter le moindre recoin.

Avec une famille d’accueil aimante et des amis félins avec qui jouer, Batty se sent plus heureuse que jamais !

© Kimberly

Toujours plus de câlins

Même si elle adore jouer, les câlins avec ses humains préférés sont plus importants que tout le reste. Cette petite boule de poils recherche constamment de l’affection auprès d’eux, en particulier après une séance de jeu épuisante.

Rien de tel qu’une bonne sieste contre sa mère d’accueil pour faire le plein d’énergie !

© Kimberly

Intrépide et attachante, Batty a même déjà accompagné Kimberly en voiture pour faire des courses.

Après avoir eu un début de vie difficile, le chaton vit ses rêves et reçoit tous les câlins qu’il désire. Aimée et en sécurité, Batty peut grandir dans les meilleures conditions.

© Kimberly