Une jeune chatte à la démarche chancelante surgit de la cave où elle vivait seule pour rencontrer la bénévole venue l'aider

Certains chats errants mettent beaucoup plus de temps que d’autres à faire confiance aux humains et à se laisser secourir lorsqu’ils en ont besoin. Cela n’a pas été le cas de Chickpea, jeune féline que rien n’arrête malgré la maladie neurologique dont elle est atteinte.

Quand Meagan, bénévole à l’association new-yorkaise Puppy Kitty NY City, a reçu un appel à l’aide et une vidéo au sujet d’un chaton en difficulté, elle a tout de suite accepté d’intervenir.

La petite minette calico en question vivait seule dans une cave insalubre. De plus, elle semblait prise de tremblements lorsqu’elle se déplaçait. Meagan n’a pas perdu de temps ; elle s’est rendue sur les lieux tout de suite après avoir terminé sa journée de travail.

Dès son arrivée, elle a été accueillie joyeusement par la jeune chatte. Elle s’est littéralement jetée dans ses bras, puis s’est posée sur ses genoux durant tout le trajet en voiture. Sa bienfaitrice l’a d’abord conduite au refuge pour la nettoyer et procéder à quelques tests de dépistage, avant de l’emmener chez elle.



Puppy Kitty NYCity / Instagram

Meagan a décidé de l’appeler Chickpea (pois chiche). La chatte est atteinte d’hypoplasie cérébelleuse, d’où sa démarche chancelante. Hormis cela, elle est en bonne santé. La bénévole la décrit comme courageuse, curieuse et pleine d’énergie.

Chickpea s’est rapidement mise à explorer son nouvel environnement. Elle a reçu son premier jouet qu’elle a adoré. Elle ronronne quasiment non-stop depuis sa rencontre avec Meagan. Elle est aussi extrêmement déterminée. Chaque fois qu’elle trébuche, elle se relève et reprend sa marche comme si de rien n’était.



Puppy Kitty NYCity / Instagram

Chickpea a trouvé son mentor

Chickpea a également pu faire la connaissance de Figgy, le matou résident. Les 2 congénères s’apprécient et passent de longs moments à jouer ensemble. Aux côtés de son aîné, la petite féline apprend les ficelles de la vie de chat.



Puppy Kitty NYCity / Instagram

Meagan espère que lorsque Chickpea sera prête à voler de ses propres ailes, elle lui trouvera une famille aimante le plus vite possible. Celle-ci n’aura d’ailleurs pas à répondre à des besoins spécifiques, à l’exception de quelques petits aménagements destinés à lui faciliter l’existence. La bénévole préconise ainsi « des gamelles lourdes et basses, un bac à litière bas et davantage de zones recouvertes de tapis ou de moquettes ».



Puppy Kitty NYCity / Instagram

« Elle peut connaître une vie longue, saine et heureuse », dit Meagan à Love Meow. C’est tout le mal qu’on lui souhaite.

A lire aussi : Des chatons orphelins s'introduisent chez une famille bienveillante avec la complicité de son chien



Puppy Kitty NYCity / Instagram