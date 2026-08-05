Un chaton coincé dans un égout pluvial mobilise tout un quartier pendant 8 heures avant d'être secouru

Après 8 heures d’efforts acharnés, un chaton piégé dans un égout a enfin retrouvé la lumière du jour. Grâce à la mobilisation de dizaines d’habitants et à l’intervention des secours, le petit félin a pu être sorti indemne de cette situation périlleuse.

A Little Rock dans l'Etat de l'Arkansas (Etats-Unis), un chaton en mauvaise posture a été sauvé grâce à une belle mobilisation, rapportait THV11 .

Alertée par des miaulements de détresse provenant d'un égout pluvial, une personne avait laissé un message écrit à la main pour prévenir les passants de la situation. Quelqu'un d'autre l'a vu et a lancé un appel à l'aide sur les réseaux sociaux.



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Les habitants ont rapidement commencé à se mobiliser. En quelques heures, ils étaient des dizaines à tenter de secourir le chaton. L'un d'eux, Cowper Chadbourn, a amené les outils qu'il utilise pour nettoyer les rivières de l’Arkansas. « Quand je ne participe pas à des sauvetages d’animaux, je fais beaucoup de nettoyages de cours d'eau, et nous avons développé de nombreuses techniques utilisant de longs outils pour atteindre des déchets difficiles d’accès, qu’ils soient coincés en hauteur dans un arbre, profondément sous l’eau ou ailleurs », explique-t-il.



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Preston Noland fait, lui aussi, partie des membres de la communauté s'étant rassemblés autour de ce sauvetage. « Il y avait des femmes en belles tenues de travail dans les bouches d’égout quand je suis arrivé, relate-t-il. Les gens sont venus de partout. Quand un animal a besoin d'aide, c'est incroyable ce que les gens sont prêts à faire ».

Entretemps, des pompiers sont arrivés et ont apporté leur contribution à cette opération. Des caméras ont été introduites dans l'égout, tout comme une perche au bout de laquelle était fixée une lampe de poche. Après des heures d'efforts, ils ont enfin pu entendre le chaton bouger.

« Il a commencé à grimper sur la sangle comme un petit singe »

« Il a fallu plusieurs heures avant que nous ayons notre premier aperçu du chaton, puis vers la fin, nous pouvions l’entendre se rapprocher un peu plus », dit Cowper Chadbourn.

Le minet s'est ensuite caché derrière un coude de tuyau, mais il a fini par tendre la patte pour attraper une sangle introduite par les secouristes. D'après Cowper Chadbourn, « il a commencé à grimper sur la sangle comme un petit singe. Ensuite, nous avons fait descendre une autre sangle. Ils avaient attaché des vêtements ensemble, un peu comme ces vieilles histoires de draps utilisés pour s’échapper d’une prison, et il a finalement réussi à s’y accrocher. Nous avons pu tirer les derniers centimètres et le sortir. »



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Le chaton a finalement regagné la surface, sain et sauf. Son sauvetage aura duré 8 heures.