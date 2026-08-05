Heureuse d'être adoptée, cet ex-chatte errante et âgée ne cesse de regarder sa bienfaitrice avec amour (vidéo)

Happy fait fondre le cœur de sa famille et des internautes. Sauvée de l’errance, la chatte âgée au pelage noir témoigne quotidiennement sa reconnaissance, mais aussi tout son amour. Depuis son adoption, elle ne cesse de fixer son humaine préférée avec amour.

Comme l’explique Cattime, Happy est une jolie minette à la robe reflétant la nuit qui a vécu dans la rue. La chatte séniore, aujourd’hui adoptée par la famille de ses rêves, coule désormais des jours heureux dans son nouveau nid douillet.

La boule de poils profite simplement de l’instant présent et adore se blottir contre son adoptante. Elle semble être la plus heureuse au monde lorsqu’elle est près de sa bienfaitrice. Grâce à cette dernière, Happy a enfin trouvé la sécurité et le confort qui lui manquaient.

© @happypurrr / Instagram (capture d'écran)

« Vous avez adopté une chatte errante âgée qui n'arrête pas de vous regarder comme ça »

Sur le compte Instagram @happypurr, on peut voir une vidéo touchante dans laquelle la chatte fixe son humaine préférée avec amour. Son expression attendrissante en dit long sur le lien profond qui les unit.

« Point de vue : vous avez adopté une chatte errante âgée qui n'arrête pas de vous regarder comme ça », écrit en légende l’auteure de la vidéo. Comme on peut le remarquer, le regard du petit félin noir est empreint de douceur et d’affection.

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« Elle te regarde comme si tu étais tout son univers »

Depuis sa mise en ligne, la vidéo a reçu plus de 519 000 mentions « j’aime ».

« "Je n'arrive toujours pas à croire que tu m'aies choisi, merci." Les chats noirs sont très mignons ! », commente un utilisateur du réseau social, qui s'imagine ce que pourrait dire l'animal s'il était doué de parole. « Elle te regarde comme si tu étais tout son univers », souligne une autre personne. « Je pense qu'aimer ceux qui ne sont pas aimés est le sens de la vie », estime un internaute tout aussi ému par ces belles images.

Grâce à cette adoption, Happy ne se sentira plus jamais seule. Elle sait ce que signifie vraiment « être aimée » et « faire partie d’une famille ».

© @happypurrr / Instagram (capture d'écran)

Le conseil de Woopets : comment prendre soin d’un chat âgé ?

En vieillissant, les besoins de votre bon vieux compagnon aux pattes de velours évoluent. Il peut devenir moins actif, perdre en souplesse ou être plus exposé à certaines maladies. Une attention quotidienne permet de préserver son bien-être et sa santé.

Lorsqu’il entre dans l’hiver de sa vie, le choix de l’alimentation demeure essentiel. Des croquettes et/ou de la pâtée pour chat sénior apportent les nutriments adaptés à son âge et favorisent le maintien d’un poids équilibré. Veillez aussi à ce que votre matou ait toujours accès à de l’eau fraîche, car les problèmes rénaux sont plus fréquents chez les animaux âgés.

Un panier moelleux, installé dans un endroit calme, lui permet de se reposer tranquillement. S’il a des difficultés à sauter, des marches ou une petite rampe lui permettront d’accéder plus facilement à ses lieux de repos préférés.

De plus, le suivi vétérinaire ne doit pas être négligé. Un bilan de santé réalisé 1 à 2 fois par an permet de dépister précocement des affections comme l’arthrose, l’insuffisance rénale ou l’hyperthyroïdie. Une baisse d’appétit, une perte de poids ou un changement de comportement soudain imposent une consultation.

Enfin, même un vieux chat apprécie les moments de jeu et d’interaction. Des activités douces, adaptées à son rythme, stimulent son corps et son esprit tout en renforçant la relation qui vous unit.