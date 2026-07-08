Livré à lui-même après un déménagement, ce chat asthmatique et blessé retrouve la sérénité grâce à une famille d'accueil attentionnée

Abandonné par sa famille à la suite d’un déménagement, un chat tigré nommé Minty a passé plusieurs mois dehors à essayer de survivre seul. Sauvé par l’association londonienne The Stray Cat Club, il a pu recevoir tous les soins dont il avait besoin, ainsi que les témoignages d’amour qui lui avaient tant manqué. Enfin en sécurité, il savoure pleinement la seconde chance qui lui a été offerte et se prépare à la prochaine grande étape de sa vie : l’adoption.

Un jour, la famille de Minty a fait ses valises et n’est jamais revenue. Livré à lui-même, le chat tigré a erré plusieurs mois jusqu’à ce qu’il soit secouru par l’association The Stray Cat Club, basée à Londres.

Comme le révèle Love Meow, le matou portait les stigmates d’un passé difficile dans la rue : des cicatrices à la suite de bagarres, des piqûres de puces, une dent cassée et des blessures aux yeux. Le vétérinaire lui a aussi diagnostiqué de l’asthme.

Désorienté et épuisé, il a pu compter sur le soutien de ses bienfaiteurs pour prendre un nouveau départ en toute sérénité.

© The Stray Cat Club

« Aujourd’hui, vous auriez du mal à le reconnaître »

Placé en famille d’accueil, Minty a reçu de nombreux soins ainsi que des témoignages d’affection. Son corps a guéri au fil du temps, son asthme a été contrôlé et sa dent cassée a été extraite par un vétérinaire. Libéré de ses blessures, il a commencé à se détendre véritablement.

© The Stray Cat Club

« Aujourd'hui, vous auriez du mal à le reconnaître », confie The Stray Cat Club. Minty s’est parfaitement intégré à son foyer d’accueil et se détend tous les jours. « Il adore la compagnie, il adore jouer », précise sa famille d’accueil. Cet adorable félin à la robe tigrée semble rattraper le temps perdu !

« Si vous vous asseyez cinq minutes, ajoute-t-elle, il y a de fortes chances que vous trouviez bientôt un gros chat tigré fièrement installé sur votre poitrine, réclamant des câlins. »

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© The Stray Cat Club

Désormais, le plus dur est derrière lui. Minty a survécu à son abandon, a guéri et retrouvé une certaine sérénité. Après avoir passé des mois seul dehors, il est toujours entouré par des personnes bienveillantes et profite à fond de son petit confort !

© The Stray Cat Club

L’info Woopets : comment reconnaître l’asthme chez votre chat ?

L’asthme félin est une maladie respiratoire chronique qui peut toucher des chats de tout âge. Souvent confondus avec une simple toux ou une tentative de régurgiter une boule de poils, ses premiers signes passent facilement inaperçus. Pourtant, une prise en charge précoce permet d'améliorer considérablement le confort de vie de l'animal.

Les symptômes les plus fréquents sont des quintes de toux répétées, une respiration sifflante, un essoufflement inhabituel ou encore une respiration rapide, même au repos. Lors d'une crise, le petit félin peut adopter une posture caractéristique (cou tendu, corps abaissé, bouche parfois entrouverte pour tenter de mieux respirer...) Une urgence vétérinaire s'impose si les difficultés respiratoires deviennent importantes.

Le diagnostic repose sur un examen clinique complété, si nécessaire, par des radiographies thoraciques et d'autres examens permettant d'écarter des maladies aux symptômes similaires. Une fois l'asthme confirmé par le vétérinaire, un traitement adapté est mis en place, généralement à base d'anti-inflammatoires et parfois de bronchodilatateurs.

Quelques gestes simples peuvent également limiter les crises, comme éviter :

la fumée de cigarette,

les aérosols parfumés,

les poussières,

certaines litières très volatiles.

En restant attentif aux changements de comportement respiratoire de votre compagnon aux pattes de velours et en consultant rapidement votre vétérinaire en cas de doute, vous maximisez ses chances de mener une vie longue et confortable malgré son asthme.