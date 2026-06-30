Deux sœurs mettent en scène un faux sauvetage pour convaincre leurs parents d’adopter un chaton (vidéo)

Pour adopter un chaton malgré le refus de leurs parents, 2 sœurs ont monté une fausse opération de sauvetage au bord d’une route. Leur mise en scène, pensée dans les moindres détails, a tellement bien fonctionné que leur famille a seulement découvert la vérité près d’un an plus tard.

Les jeunes gens ont parfois une imagination débordante lorsqu’il s’agit de convaincre leurs parents, surtout quand un animal est au cœur de l’histoire. C’est exactement ce qui est arrivé à ces 2 sœurs, qui ont imaginé un plan bien préparé pour accueillir un chaton à la maison malgré les réticences du reste de la famille…

Une mise en scène ingénieuse

Il y a quelques temps, 2 sœurs ont été confrontées à un problème de taille : comment faire accepter à leurs parents l’adoption d'un chaton ? Comptant sur leur bon cœur, elles ont alors mis au point un plan infaillible.

© @coookkiieee2 / TikTok

Plutôt que de présenter directement leur nouvel animal de compagnie, elles ont inventé une histoire : elles auraient trouvé le petit félin abandonné au bord d’une route. Dans une vidéo préparée avec soin, l’une des sœurs joue même la surprise en découvrant le chaton, tandis que l’autre l’encourage depuis la voiture à le ramener.

Leur scénario plein d’émotion a parfaitement fonctionné : leur famille a immédiatement accepté la boule de poils et a même cru à ce sauvetage pendant près d’un an !

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Une adoption réussie

Derrière cette mise en scène un peu particulière relayée par Newsweek se cachait surtout une grande envie d’offrir une famille à cette petite boule de poils. Comme beaucoup de propriétaires d’animaux le savent, un coup de cœur peut parfois créer un lien très fort dès les premiers instants.

Près de 2 ans après son arrivée, le chaton devenu adulte semble avoir parfaitement pris ses marques. La vidéo révélant les dessous de l'histoire a, quant à elle, touché de nombreux internautes, amusés par le stratagème et attendris par le lien créé avec le minou.

© @coookkiieee2 / TikTok

Il faut toutefois rappeler qu’une adoption responsable ne doit pas seulement reposer sur l’émotion : accueillir un animal demande en effet de prendre en compte ses besoins, son mode de vie et les responsabilités que cela implique sur le long terme.

Ces 2 jeunes filles avaient probablement déjà évalué la situation et il ne leur fallait finalement qu’un petit coup de pouce pour intégrer leur petit compagnon dans la famille.