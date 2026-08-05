Un chat de refuge aveugle sauve la vie d'un chaton atteint d'anémie sévère en lui donnant son sang

Alors qu’il était condamné sans une transfusion en urgence, Dandelion doit aujourd’hui sa survie à un héros inattendu. Il s'agit de Carrots, un chat aveugle devenu donneur de sang pour ce chaton. Grâce à ce geste, le jeune minet a repris des forces, même si son rétablissement reste encore long.

Un chaton dont les chances de survie paraissaient réduites a été sauvé grâce à un don de sang de la part d'un congénère aveugle, rapportait la BBC .

Le jeune félin en question répond au nom de Dandelion. Âgé de 11 semaines, il avait été découvert errant et extrêmement mal en point ; il souffrait d'anémie sévère. On l'avait emmené chez un premier vétérinaire qui n'était pas en mesure de le soigner, avant d'être pris en charge par le refuge Bradford Cat Watch Rescue and Sanctuary, dans le Yorkshire de l'Ouest (Angleterre), le 24 juillet 2026.



Bradford Cat Watch Rescue and Sanctuary

Transféré à la clinique vétérinaire Northcote Veterinary Surgery, Dandelion a subi un examen complet et bénéficié d'une transfusion sanguine salvatrice.

« Dandelion était resté chez en clinique pendant 2 semaines et demie et malheureusement, comme personne n’était en mesure de payer la facture, les vétérinaires ont estimé qu’ils ne pouvaient pas lui offrir les soins nécessaires, raconte la bénévole Katie Lloyd à la BBC. Son état s’est rapidement détérioré. Ses taux de globules rouges ont tellement diminué qu’il est passé d’une anémie à une anémie sévère mettant sa vie en danger. Quand je suis venue le chercher, il était dans un état de faiblesse extrême ».

Le chemin est encore long, mais l'espoir est désormais permis

Pour espérer le sauver, il fallait recourir à un don de sang. L'équipe du refuge a amené 3 de ses pensionnaires félins, et c'est finalement Carrots qui a été choisi en tant que donneur. C'est donc grâce à ce matou aveugle, également chat de thérapie, que Dandelion est aujourd'hui pleinement engagé sur la voie de la guérison.

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Bradford Cat Watch Rescue and Sanctuary

« Dandelion passe actuellement un test sanguin tous les 2 jours pour vérifier ce qu’on appelle le PCV — le volume globulaire moyen (hématocrite) — qui indique le nombre de globules rouges présents par millilitre de sang, explique Katie Lloyd. La moyenne devrait être d’environ 30 et, lorsqu’il est arrivé chez nous, son taux était de 9. Il est actuellement entre 14 et 15. Ce sera donc un très long processus ».

L’info Woopets : comment fonctionne le don de sang chez le chat ?

Comme chez les humains, une transfusion sanguine peut sauver la vie d’un chat souffrant d’une anémie sévère ou d’une importante perte de sang..

Tous les chats ne peuvent toutefois pas devenir donneurs. Ils doivent répondre à plusieurs critères de santé : être en bonne forme générale, avoir un poids suffisant, être à jour dans leurs vaccins et ne pas être porteurs de maladies transmissibles par le sang.

Chez le chat, les groupes sanguins sont également à prendre en compte. Une incompatibilité peut provoquer une réaction grave, raison pour laquelle les vétérinaires effectuent des tests adaptés avant une transfusion.

Le don de sang reste encore peu connu chez les félins, mais il peut offrir une seconde chance à des chats en situation critique, comme cela a été le cas pour Dandelion grâce à Carrots.