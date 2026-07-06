Un chaton coincé dans un conduit pluvial s'offre un nouveau départ en famille d'accueil après l'élan de solidarité ayant permis son sauvetage

Coincé au fond d’un conduit d’évacuation d’eaux pluviales, un chaton a pu être secouru in extremis grâce à la mobilisation de bons samaritains et des services animaliers. Après avoir été extraite saine et sauve, la jeune féline a été confiée à une famille d’accueil et attend désormais son adoption dans un foyer chaleureux où elle a déjà reçu un nom.

A Jeffersontown, près de Louisville dans l'Etat du Kentucky, un chaton en bien mauvaise posture a eu la vie sauve grâce aux efforts conjoints de riverains et d'agents animaliers, rapportait WAVE News . Il n'a pas seulement été secours, puisqu'il a également trouvé un foyer aimant en attendant son adoption.

Ce sauvetage a eu lieu pendant la nuit du vendredi 26 juin 2026 après l'alerte lancée sur Reddit par une utilisatrice se faisant appeler Christal. Cette dernière avait entendu des miaulements provenant d'un conduit d'évacuation d'eaux de pluie, à proximité d'un supermarché Walmart.

Plusieurs habitants se sont mobilisés pour tenter de ramener la petite féline à la surface, mais leur mission s'annonçait complexe. Le chaton se trouvait, en effet, à environ 9 à 12 mètres de profondeur dans le conduit étroit, relié à un bassin de collecte. De l'eau s'y écoulait constamment car il pleuvait.



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Sauvée et placée en famille d'accueil

Ces âmes bienveillantes ont rapidement été rejointes par des agents du service animalier local. Ils ont réussi à attirer la jeune chatte vers la sortie, notamment grâce à de la nourriture, puis se sont servis d'un outil de préhension pour l'attraper et la placer dans une caisse de transport.

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La minette a ensuite été séchée, réchauffée et réconfortée. Andrew Dharamsey, qui fait partie de ses sauveurs, l'a prise en charge chez lui avec sa femme, précise WLKY . Le couple est, en effet, famille d'accueil pour chats, collaborant avec l'association locale Humane Society of Oldham County.

Ils l'ont appelée Ms. Christal en signe de reconnaissance à l'égard de l'utilisatrice Reddit ayant lancé l'alerte.



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Le conseil Woopets : que faire si un chaton est coincé dans une canalisation d’eaux pluviales ?

Lorsqu’un miaulement provient d’un égout ou d’un conduit étroit, la priorité est d’éviter toute intervention improvisée, souvent dangereuse pour l’animal comme pour les personnes. Le mieux à faire est de: