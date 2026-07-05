Ils fabriquent une niche sécurisée et confortable pour une chatte errante qui est finalement adoptée par un voisin (vidéo)

Touchée par le sort d'une chatte errante qui avait élu domicile près de chez elle, une famille a tout fait pour lui offrir un peu de confort, sans pouvoir l'accueillir définitivement. Ce geste généreux et bienveillant a toutefois contribué à changer son destin, puisque la féline a finalement trouvé un foyer aimant dans le quartier.

Une jeune femme se faisant appeler « @meggyrobo » sur TikTok y a récemment raconté la belle histoire d'amitié ayant lié sa famille à une chatte errante, et ayant permis à cette dernière de prendre un nouveau départ dans la vie.

La féline en question, possédant un pelage tabby gris, errait dans le quartier et passait une partie de ses journées sur la propriété de @meggyrobo.



@meggyrobo / TikTok

Le mari de cette dernière a récemment décidé de lui fabriquer une niche pour la mettre à l'abri des éléments et améliorer son quotidien.

L'homme s'est attelé à la tâche dans son garage, pendant que la minette observait la scène au loin. Faisant appel à ses talents de bricoleur, il a ainsi aménagé un petit abri surélevé, confortable, avec coussin et gamelles d'eau et de nourriture. La chatte ne s'est pas fait prier pour se l'approprier, au grand bonheur de @meggyrobo, de son conjoint et de leur enfant.

C'est ce que l'on peut voir dans la vidéo ci-dessous, mise en ligne le 17 juin 2026 et relayée par Parade Pets . Une séquence devenue virale, ayant généré 4,5 millions.

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Adoptée par un voisin

La publication a fait réagir de nombreux internautes en commentaires, plusieurs d'entre eux ayant demandé au couple d'adopter la chatte. Sa bienfaitrice leur a répondu par le biais d'une nouvelle vidéo partagée le lendemain, expliquant que la famille n'était pas en mesure de le faire, car elle comprenait déjà 2 chats et ceux-ci n'acceptaient aucun congénère à la maison.

Le 20 juin, toujours en vidéo, @meggyrobo a annoncé une excellente nouvelle : la chatte a été adoptée par un voisin.