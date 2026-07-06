Ce chat polydactyle de 10 mois entre officiellement au Guinness des records avec ses 28 doigts

Avec ses 28 doigts, Toby a été officiellement reconnu par le Guinness World Records comme le chat vivant comptant le plus grand nombre de doigts au monde, un record qu'il partage avec un autre félin canadien. Cette particularité spectaculaire, mais qui ne l'empêche pas de mener une vie parfaitement heureuse et épanouie aux côtés de sa famille.

« Quand j’ai vu ses doigts pour la première fois, je n’arrivais vraiment pas à le croire », confie Delaney Henderson au Guinness World Records, au sujet de son ami félin Toby. Ce dernier a, en effet, signé son entrée dans le célèbre Livre Guinness des records de sa (grosse) empreinte de patte en étant le chat possédant le plus grand nombre de doigts au monde.

Alors que la majorité de ses congénères ont 18 doigts (5 sur chacune des pattes avant, dont un ergot, et 4 sur chacune des pattes arrière), ce minet de 10 mois et à la robe tigrée en possède 28. Il égale ainsi le record de Jake, enregistré au Canada, précise United Press International .



Guinness World Records / Facebook

Pas le seul chat polydactyle de la famille

Toby, lui, vit de l'autre côté des Grands Lacs, à Lansing dans l'Etat du Michigan (Etats-Unis) en l'occurrence. « Ayant déjà un autre chat polydactyle, je m’attendais à voir des doigts supplémentaires, mais rien ne pouvait me préparer à découvrir les pattes de Toby », raconte Delaney Henderson.



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La famille compte effectivement une chatte polydactyle répondant au nom de Connie et ayant 2 doigts supplémentaires sur les pattes avant.

« C’est un chat tout à fait normal, sans autres problèmes particuliers »

Delaney Henderson explique que ce sont le visage et les ronronnements de Toby qui l'ont fait tomber sous son charme. « J’ai eu le sentiment, en le rencontrant, qu’il était destiné à faire partie de ma vie, et je suis tellement reconnaissante de lui avoir offert un foyer pour toujours », poursuit-elle.



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Elle assure que ses doigts en plus ne lui causent aucun trouble. Il mène une vie normale et se déplace sans la moindre difficulté. « Il est en très bonne santé, et en dehors d’une coupe de griffes régulière - il en a 30 - c’est un chat tout à fait normal, sans autres problèmes particuliers », conclut ainsi Delaney Henderson.