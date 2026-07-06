Ce chat polydactyle de 10 mois entre officiellement au Guinness des records avec ses 28 doigts
Avec ses 28 doigts, Toby a été officiellement reconnu par le Guinness World Records comme le chat vivant comptant le plus grand nombre de doigts au monde, un record qu'il partage avec un autre félin canadien. Cette particularité spectaculaire, mais qui ne l'empêche pas de mener une vie parfaitement heureuse et épanouie aux côtés de sa famille.
« Quand j’ai vu ses doigts pour la première fois, je n’arrivais vraiment pas à le croire », confie Delaney Henderson au Guinness World Records, au sujet de son ami félin Toby. Ce dernier a, en effet, signé son entrée dans le célèbre Livre Guinness des records de sa (grosse) empreinte de patte en étant le chat possédant le plus grand nombre de doigts au monde.
Alors que la majorité de ses congénères ont 18 doigts (5 sur chacune des pattes avant, dont un ergot, et 4 sur chacune des pattes arrière), ce minet de 10 mois et à la robe tigrée en possède 28. Il égale ainsi le record de Jake, enregistré au Canada, précise United Press International.
Guinness World Records / Facebook
Pas le seul chat polydactyle de la famille
Toby, lui, vit de l'autre côté des Grands Lacs, à Lansing dans l'Etat du Michigan (Etats-Unis) en l'occurrence. « Ayant déjà un autre chat polydactyle, je m’attendais à voir des doigts supplémentaires, mais rien ne pouvait me préparer à découvrir les pattes de Toby », raconte Delaney Henderson.
Guinness World Records / Facebook
La famille compte effectivement une chatte polydactyle répondant au nom de Connie et ayant 2 doigts supplémentaires sur les pattes avant.
« C’est un chat tout à fait normal, sans autres problèmes particuliers »
Delaney Henderson explique que ce sont le visage et les ronronnements de Toby qui l'ont fait tomber sous son charme. « J’ai eu le sentiment, en le rencontrant, qu’il était destiné à faire partie de ma vie, et je suis tellement reconnaissante de lui avoir offert un foyer pour toujours », poursuit-elle.
Guinness World Records / Facebook
Elle assure que ses doigts en plus ne lui causent aucun trouble. Il mène une vie normale et se déplace sans la moindre difficulté. « Il est en très bonne santé, et en dehors d’une coupe de griffes régulière - il en a 30 - c’est un chat tout à fait normal, sans autres problèmes particuliers », conclut ainsi Delaney Henderson.
Par Kheireddine Ayari
Rédacteur web
Féru de sport et amoureux des chiens depuis sa tendre enfance, Kheireddine est arrivé dans la rédaction web en 2008 un peu par hasard, porté par son amour des mots. Ayant grandi aux côtés d’un Boxer nommé Ulysse et partagé 12 belles années de sa vie avec Kalash, croisée Berger Allemand, il est plus que ravi d’écrire sur le merveilleux univers des animaux de compagnie.
Aucun commentaire