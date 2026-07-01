Une chatte errante découverte en train d'élever ses chatons dans un trou d'arbre, elle lance un appel à l'aide et finit par les accueillir (vidéo)

Installée en hauteur dans un arbre devant une maison, une chatte errante a donné naissance à 4 chatons dans un refuge improvisé qui a rapidement attendri les internautes. Face à la viralité de la vidéo, des bénévoles sont intervenus pour les mettre en sécurité et organiser leur prise en charge, tandis que la jeune femme qui les observait a proposé de les accueillir en attendant leur adoption.

Il y a les arbres à chats que nous connaissons, trônant dans nos salons et permettant à nos amis félins de grimper, de se détendre et de faire leurs griffes… Et il y a aussi les arbres à chats au sens strict, ceux qui poussent naturellement dehors et deviennent de véritables habitats pour nos compagnons à vibrisses.

Récemment, une chatte errante à la robe tigrée avait justement élu domicile en haut d'un arbre. Ce dernier se trouve juste devant la maison d'une jeune femme prénommée Mariah et se faisant appeler « @mariahfunkkkk » sur TikTok.

Mariah pouvait ainsi l'observer tous les jours depuis la fenêtre, jusqu'au jour où elle s'est rendu compte que la minette était enceinte. Après avoir accouché, elle a choisi d'installer ses 4 chatons à l'intérieur d'un trou dans ce même arbre.



@mariahfunkkkk / TikTok

Mariah a partagé une vidéo le 13 mai 2026 montrant la chatte et ses petits vaquant à leurs occupations dans leur petit refuge arboricole. La séquence, que relaie PetHelpful , est rapidement devenue virale sur TikTok en générant 19 millions de vues. La voici :

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En sécurité chez Mariah

La scène a fait réagir de nombreux internautes. Parmi ceux qui ont commenté la vidéo, plusieurs ont comparé la chatte et ses petits à une famille d'oiseaux s'épanouissant dans un nid.

Le lendemain, Mariah a donné des nouvelles réjouissantes des chatons et de leur mère. Des bénévoles sont arrivées sur les lieux pour les faire descendre de l'arbre afin de les mettre en sécurité, mais aussi pour stériliser la génitrice.

Ce n'est pas tout ; Mariah a proposé de les accueillir jusqu'à ce qu'on leur trouve des adoptants.

Elle promet, par ailleurs, de partager d'autres vidéos pour tenir les internautes au courant de l'évolution de ses petits protégés.