Rejeté de tous, ce chat tuxedo adopté dans une ferme est devenu le meilleur ami de 2 Grands Pyrénéens (vidéo)

L’entente a été quasi immédiate au sein de ce trio qui partage désormais de très beaux moments de complicité dans cette ferme de l’Idaho (États-Unis). Sur Instagram, les internautes sont de plus ne plus nombreux à visionner les bribes de leur quotidien. Le chat noir nommé Boots a longtemps été négligé, et son adoption par cette famille semble réellement être une réussite.

Boots est un chat mâle de 3 ans qui a peiné à trouver des adoptants. Finalement, c’est après une longue attente, raconte PetHelpful, qu’il a trouvé sa famille pour la vie. Vivant dans une ferme, ses propriétaires actuels lui ont offert une très belle vie, et un quotidien entouré d’animaux.

« L’histoire d’amour la plus douce de tous les temps »

Ces mots, c’est un internaute qui les écrits sur Instagram. En effet, ce n’est que de la douceur qui se dégage de la vidéo publiée sur le compte « @redfalconranch ». Boots est lové entre ces 2 meilleurs amis, des Grands Pyrénéens, et leur « masse » le dos, dans un climat d’apaisement général. Les 2 chiens sont couchés au sol, et l’un d’entre eux ne bouge qu’au moment où il souhaite passer à autre chose. Boots, lui, profite pleinement de cette fourrure dense dans laquelle il se plongerait volontiers. Le chat fait pleinement partie du trio.

Un membre du troupeau

Boots a été intégré dès ses premiers jours à la ferme. Sa grande chance est de pouvoir être entouré d’animaux tous aussi bienveillants les uns que les autres. Thor en particulier, son meilleur ami canin, a décidé de le protéger. C’est ainsi qu’il est devenu un membre du troupeau, un animal à protéger.

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Le Grand Pyrénéen, un grand chien au cœur d’or

Connu pour encadrer les troupeaux, le Grand Pyrénéen est un chien prêt à faire de la place dans son cœur à toutes les nouvelles têtes. Fédérateur, il est souvent le pilier de la ferme, qui sait accomplir ses tâches avec beaucoup de sérieux et de volonté.

Le Grand Pyrénéen, s’il est bien entouré, peut tout à fait s’entendre avec des animaux bien plus petits, la preuve en est avec Olaf.

Comment favoriser une relation sereine entre un chat et un chien ?

Dans l’amitié féline-canine, tout est question d’équilibre, de patience et de respect. Comment penser la rencontre ?