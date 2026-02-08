En emménageant dans sa nouvelle maison, il découvre un chat laissé derrière et une amitié inattendue voit le jour

Cette famille pensait emménager seule dans son nouveau logement, jusqu’à ce qu’une présence imprévue vienne tout changer. Arrivé sans prévenir, un colocataire à vibrisses qui n’était pas que de passage allait, sans le savoir, marquer durablement le quotidien des nouveaux occupants de la maison.

Le fameux “système universel de distribution de chats” sévit souvent au moment et à l’endroit où l’on s’y attend le moins. De nombreux récits sur Woopets concernent justement des félins dont le destin a croisé celui de personnes qui ne prévoyaient pas d’adopter, mais qui ont fini par le faire après être tombés sous le charme de ces invités surprises.

Récemment, c’est un utilisateur du réseau social Reddit se faisant appeler “CoolDad420Blaze” qui en a fait l’expérience. Il en a parlé dans une publication mise en ligne le 25 janvier 2026 et relayée par Newsweek .

Dans ce post, on découvre un chat au pelage tabby gris clair qui n’a pas encore de nom officiel, mais qui est surnommé El Gato Blanco (le chat blanc, en espagnol) par le Redditeur et son fils.



CoolDad420Blaze / Reddit

Le père de famille a expliqué avoir récemment emménagé dans une nouvelle maison et que le matou s’y trouvait déjà. Ce dernier avait très probablement été laissé sur place par l’ancien propriétaire.

CoolDad420Blaze a ajouté qu’il n’avait jamais eu de chat auparavant. Il a même admis qu’il n’aimait pas vraiment les chats en général, mais El Gato Blanco l’a “converti”, en quelque sorte, et ne lui a pas vraiment laissé le choix.



CoolDad420Blaze / Reddit

“Je ne peux plus imaginer ma vie sans ce gentil garçon”

“Quelques mois plus tard, il est devenu mon meilleur ami et je ne peux plus imaginer ma vie sans ce gentil garçon”, a-t-il ainsi confié.

La publication comporte plusieurs photos du chat profitant de sa nouvelle vie. On le voit ainsi tranquillement couché sur le canapé, caché sous les couvertures ou encore installé au pied du sapin de Noël.



CoolDad420Blaze / Reddit

Cette histoire d’amitié inattendue a suscité de nombreux commentaires d’internautes amusés et attendris. “C'est assurément sa maison. Vous ne faites que rembourser son prêt hypothécaire”, a plaisanté bam1007. “Je suis tellement content(e) qu'il ait trouvé un bon humain maintenant !”, a commenté, pour sa part, surreal-sunrise.

CoolDad420Blaze / Reddit