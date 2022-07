Un chaton atteint d’un handicap fait fondre le cœur d’une bénévole du refuge

Kayla est une jeune femme investie au sein de l’association Salem Friends of Felines qui prend soin des chats errants ou abandonnés dans l’État de l’Oregon aux États-Unis.

Kayla a donc l’habitude de voir défiler de petits félins, de leur apporter des soins puis de les confier à leurs maîtres définitifs.

Au mois de juin 2022, un jeune spécimen tigré roux, M. Beesley, est arrivé au refuge. Il devait être stérilisé puis proposé à l’adoption.

Cependant, ce petit être avait quelque chose de spécial. Il était atteint d’une maladie neurologique appelée hypoplasie cérébelleuse (ou syndrome du chat bancal). Elle est due à une infection intra-utérine par le virus de la panleucopénie féline pendant la grossesse de la maman et affecte la coordination des mouvements chez le matou.

Coup de foudre

M. Beesley est donc quelque peu différent de ses congénères. Il se déplace avec difficulté et tombe souvent, mais il ne souffre pas et pourra vivre sa vie tout à fait normalement.

Par ailleurs, le jeune félin est très bavard et sait exprimer ses volontés.

« Il a été amené pour se faire soigner mardi, et nous avons passé du temps ensemble pendant qu'il se remettait. Il avait besoin d'un peu d'aide supplémentaire pour manger, alors j'ai eu une excuse pour rester plus longtemps avec lui, et il m'a juste volé le cœur », a confié Kayla à Love Meow.

En effet, M. Beesley a attendri sa bienfaitrice en se pelotonnant avec affection dans ses bras et en miaulant avec avidité. « Mes collègues essayaient d'obtenir également des câlins de sa part, mais il ne les serrait pas comme il l'a fait avec moi », a précisé Kayla.

Le lendemain, Kayla était en repos, mais son esprit était définitivement avec M. Beesley. De retour à son travail, elle a tout de suite remarqué que sa boule de poils préférée n’avait pas été adoptée. « Je l'ai ramené à la maison ce soir-là. C'est le petit gars le plus heureux, le plus gentil et le plus mignon qui soit », a expliqué la jeune femme.

Depuis, le duo ne se quitte plus et profite pleinement de la vie ensemble. Le petit chat bancal fait le bonheur de sa maîtresse sous le charme. Cette dernière prend soin de lui et l’aide à surmonter sa différence en stimulant ses muscles grâce au jeu.

A lire aussi : Seuls survivants d'une portée, ces 2 chatons minuscules et inséparables témoignent d'une forte volonté de vivre