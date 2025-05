Très généreuse, cette chatte de ferme admirée des internautes prend sous son aile tous les chatons dont elle croise la route (vidéo)

Depuis son plus jeune âge, cette chatte a à cœur de prendre ses responsabilités. C’est avec tendresse et humour que les internautes ont abordé les images publiées à propos de cette maman dans l’âme dont l’amour est infini à l’égard des petites boules de poils, y compris lorsqu’il ne s’agit pas des siennes.

C’est sur le compte TikTok « @hellcatd6 » que l’on peut admirer une scène tout à fait insolite et mignonne qui a évidemment attendri des milliers d’internautes partout dans le monde. Au milieu d’un décor de grange, entre la paille et le bois, on découvre la présence d’une chatte adulte entourée de chatons très jeunes. Affairée à s’occuper de tout ce petit monde, la chatte semble savoir ce qu’elle a à faire.

Un cœur grand comme ça

Une telle scène, d’ailleurs relayée par Newsweek, ne peut qu’émouvoir celui ou celle qui la regarde. On découvre grâce à la légende que les bébés dont il s’agit ne sont pas ceux de la chatte, mais ceux d’une ou de plusieurs chattes qui auraient donné naissance à leurs bébés dans les alentours. Entreprenante et très altruiste, la chatte de ferme que l’on voit sur la vidéo a décidé de prendre les choses en main et de s’occuper d’eux, pour leur assurer le meilleur avenir possible.

Un fait plutôt répandu chez les félins

Les spécialistes sont nombreux à rappeler que ce système d’« aide à la parentalité » est plutôt répandu chez les chats qui n’hésitent pas à s’entraider pour élever leur progéniture. Un internaute parlait en commentaires, sous la vidéo publiée sur TikTok, de « coparentalité », une manière pour les félins de se répartir les responsabilités dans les premiers jours et semaines de vie des chatons. La chatte en question est visiblement une référence dans le domaine, car ce n’est pas la première fois, selon les dires de son propriétaire, qu’elle accueille dans son giron des nouveau-nés.

Entre tendresse et humour

Des internautes ont adopté un ton plus humoristique face à cette chatonne qui aurait pu avoir « volé les chatons » à une autre maman. Il n’en est rien évidemment, mais l’idée nous passe évidemment par l’esprit. Un internaute s’est même interrogé : « Et si cela se produisait dans la vie humaine, le FBI serait-il impliqué ? ».

Ce qui n’échappe à personne, c’est la grande générosité de la chatte qui a fait du gardiennage de chatons sa spécialité.