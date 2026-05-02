Un chat transpercé du nez à l’épaule par une flèche, retrouvé vivant après 5 jours d’inquiétude en Haute-Saône (vidéo)

À Fougerolles, en Haute-Saône (70), la découverte de Thor, un chat errant transpercé par une flèche du nez à l'épaule, a bouleversé les habitants et les bénévoles de l’association Pil’Poil Moustaches qui l’ont recherché avec inquiétude pendant près d’une semaine. Malgré des blessures graves, le minou a été opéré en urgence et a miraculeusement survécu. Une enquête est aujourd’hui ouverte et 2 plaintes ont été déposées pour que cet acte de cruauté ne reste pas impuni.

« Tout le monde est content car on commençait à baisser les bras… », a confié l’association Pil’Poil Moustaches à France 3 Bourgogne Franche-Comté après une semaine d’inquiétude. Basée à Fougerolles en Haute-Saône (70), celle-ci agit depuis 2018 pour la stérilisation des chats errants en partenariat avec la commune. Le sauvetage de Thor marque certainement l’un des épisodes les éprouvants vécus par les bénévoles depuis sa création.

Un acte de cruauté inimaginable

Tout a commencé lorsqu’une habitante qui nourrissait régulièrement un chat errant d’environ 8 ans, prénommé Thor, a fait une découverte d’une violence extrême : l’animal était transpercé par une flèche, entrée au niveau du nez et ressortant à l’épaule.

Si l’origine exacte du projectile reste incertaine, les bénévoles de l’association Pil’Poil Moustaches y voient un geste volontaire, qualifié d’« inimaginable » et de profondément choquant. Encore conscient malgré ses blessures, le félin parvenait à se déplacer et à s’alimenter, mais son état, jugé critique, laissait craindre le pire.

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Les tentatives de capture, malgré l’intervention des pompiers et la mobilisation des bénévoles, n’ont pas permis de le sécuriser sur le moment. Apeuré, le minou a en effet pris la fuite avant de disparaître pendant plusieurs jours.

© Association Pil' Poil Moustaches

C’est finalement après 5 jours d’angoisse et de recherches, que le pauvre Thor a été retrouvé vivant par des habitants, sans la flèche. Pris en charge en urgence puis opéré le lendemain, il souffre encore de blessures importantes et d’une forte déshydratation, mais son état est désormais stabilisé.

Aujourd’hui recueilli par l’association Pil’Poil Moustaches, le minou se repose et se remet doucement de cette douloureuse attaque. Pour les bénévoles, ce dénouement relève presque du miracle !

Le dépôt de 2 plaintes

Face à ce terrible acte de cruauté, l’association Pil’Poil Moustaches ainsi que la personne qui nourrissait Thor ont toutes 2 déposé plainte auprès de la gendarmerie pour maltraitance animale. Pour les bénévoles, cette démarche est indispensable afin que les faits ne restent pas impunis.

« On espère que justice soit faite, des cas comme ça, ça fait froid dans le dos », confie Clémentine De Havilland, tandis qu’Anaïs Dupuis, co-présidente de l’association, dénonce une violence qui, selon elle, semble malheureusement se banaliser : « L’expérience fait que plus rien ne nous étonne, l’humain peut aller de plus en plus loin. »

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© Association Pil' Poil Moustaches

Sans savoir exactement ce qui a motivé l’auteur des faits, Anaïs Dupuis évoque la possibilité d’une volonté de se débarrasser de l’animal, qui avait l’habitude de fréquenter d’autres chats du quartier.

Dans ce contexte, l’association appelle à la responsabilité et au dialogue. Elle rappelle que, lorsqu’il y a des problèmes ou des inquiétudes liés aux chats errants, des solutions existent dans un cadre légal, et insiste sur un principe simple : « on appelle, on ne se fait pas justice ».