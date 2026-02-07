Autrefois minuscule, ce chat à la démarche chancelante a bien grandi et se charge de réchauffer les chatons en difficulté (vidéo)

Minuscule par la taille mais immense par le cœur, Baby Corn n’a jamais cessé de surprendre depuis son arrivée dans la vie de sa maîtresse. Ce petit chat noir, déjà connu pour sa douceur et son sens du réconfort, fait aujourd’hui parler de lui pour une nouvelle raison attendrissante.

Baby Corn, c’est ce jeune chat noir à la bouille irrésistible, bien plus petit que la moyenne et à la démarche chancelante dont nous vous avions déjà parlé à plusieurs reprises, notamment lorsqu’il avait atteint la taille d’une banane. C'était un petit exploit, vu qu’il était vraiment minuscule au moment de son adoption par Christina Ha, alias “@whiskstowhiskers”.

Le nom de cette dernière ne vous est certainement pas étranger non plus, cette New-yorkaise étant la fondatrice de l’un des premiers bars à chats de sa ville et à l’origine de multiples initiatives en faveur des félins en détresse.

Baby Corn, lui, s’était déjà signalé en réconfortant son aîné en fin de vie appelé Nuji, notamment. Plus récemment, il a fait parler de lui en plaçant sous son aile des chatons fraîchement accueillis par sa maîtresse.

Ses jeunes congénères, âgés de 2 mois, soit seulement 8 de moins que lui, sont clairement ravis de pouvoir compter sur sa présence rassurante, mais aussi sur sa douce chaleur pendant les journées et les longues nuits hivernales.



@whiskstowhiskers / TikTok

“Baby Corn tient ses petits amis bien au chaud”

C’est ce dont on peut se rendre compte dans une vidéo mise en ligne le 21 janvier 2026 sur TikTok, où elle a généré 120 000 vues, et relayée par Parade Pets . La voici :

@whiskstowhiskers The temperature is below freezing in NYC and our apartment is also a little chilly, but don't worry, Baby Corn is keeping his little friends warm. They're 2 months old now and Baby Corn is 10 months old. Although he is only a little bigger than they are, he's a lot rounder so he's quite warm.

“Il gèle à New York et notre appartement est un peu frais, mais pas d'inquiétude, Baby Corn tient ses petits amis bien au chaud, peut-on lire dans la légende de ce post. Ils ont 2 mois et Baby Corn en a 10. Même s'il est à peine plus grand qu'eux, il est beaucoup plus rond et donc bien au chaud.”

Les 3 chatons, un bicolore gris et blanc et 2 calicos, sont entre de bonnes pattes avec Baby Corn. Même s’il n’a que 10 mois, il prend déjà son rôle de grand frère protecteur très au sérieux.