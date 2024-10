Une chatte survit contre toute attente à une flèche reçue en pleine cuisse et ne perd pas confiance en l'humain malgré son traumatisme

A Strawberry Mansion, quartier situé dans le nord de Philadelphie en Pennsylvanie (Etats-Unis), une chatte a survécu à la blessure occasionnée par une flèche, rapportait 6abc Action News.

La personne qui l’a découverte en a aussitôt alerté l’association locale ACCT Philly. Cette dernière a envoyé 2 de ses membres sur les lieux pour la transporter aux urgences vétérinaires de la clinique Philadelphia Animal Specialty and Emergency.

Les radiographies faites sur l’animal ont montré à quel point la flèche était profondément enfoncée dans la cuisse de la malheureuse féline tabby.



Pennsylvania SPCA

Kimiko – c’est le nom que lui ont donné ses bienfaiteurs – a subi une intervention chirurgicale extrêmement délicate, au cours de laquelle le projectile a pu lui être retiré en toute sécurité.

« Compte tenu de la gravité de la blessure, nous nous demandions si elle s'en sortirait ou non », raconte Nicole Wilson, directrice du service d'application de la loi sur les animaux et du refuge à la Pennsylvania SPCA.

« Quelqu'un a tiré avec l'intention de nuire »

Cette dernière a ouvert une enquête et lancé un appel à témoin dans l’espoir d’identifier l’auteur du tir ayant grièvement atteint Kimiko et failli lui ôter la vie. « Il s'agit clairement de quelqu'un qui a tiré avec l'intention de nuire », poursuit Nicole Wilson.

Malgré la dangerosité de la situation, la chatte s’est courageusement battue et accrochée à la vie. Plus surprenant encore, Kimiko n’a pas perdu confiance en l’humain malgré ce qu’elle venait d’endurer. « Elle est si douce et affectueuse. Heureusement elle s’en remet après son opération », se réjouit Nicole Wilson.

Pennsylvania SPCA

Si Kimiko n’est pas encore tout à fait sortie d’affaire, puisqu’il lui faudra probablement passer par une autre intervention chirurgicale, elle a déjà déjoué tous les pronostics quant à ses chances de remonter la pente après un tel traumatisme. Les vétérinaires continuent de surveiller l’évolution de son état de santé.