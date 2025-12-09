En désaccord avec l'agent immobilier qui veut faire disparaître les chats errants de sa nouvelle propriété, ce couple la transforme en havre de paix pour les animaux (vidéo)

Nous avons tous en tête un endroit idéal pour couler des jours heureux. Aux États-Unis, une quinzaine de chats ont trouvé leur petit paradis, où vivre paisiblement. Lors de l’acquisition de la propriété, Emily Bott et Dylan Loewke ont refusé de les chasser. Au contraire, le couple s’est pleinement investi pour leur offrir la meilleure des vies !

Comme le rapporte The Dodo, l’agent immobilier avait promis à Emily Bott et Dylan Loewke que la colonie de chats ne serait plus là pour leur emménagement. Toutefois, le couple n’était pas d’accord avec ce projet !

En effet, le duo au grand cœur a remarqué que cette ferme était une véritable maison pour ces 15 félins, qui avaient leurs repères et leurs petites habitudes. Les boules de poils vivaient en communauté, et se promenaient tranquillement sur la propriété.

© Emily Bott

Les acheteurs ont donc décidé de les garder, et d’en prendre soin. En plus de les avoir soignés et stérilisés, les bons samaritains ont pris le temps de nouer un lien avec eux. Au fil des mois, ils ont réussi à gagner la confiance de leurs adorables protégés et ont tissé une belle amitié avec eux.

« J'ai passé de nombreuses nuits assise dehors à leur jeter des friandises, à leur donner de l'herbe à chat et à les attirer avec des jouets », explique Emily. Les 15 matous sont ainsi devenus des membres de la famille à part entière.

© Emily Bott

Un havre de paix pour nos amis les animaux

Au fil du temps, Emily et Dylan ont accueilli d’autres animaux, dont de nouveaux chats. Ils ont baptisé leur propriété Freedom Farmhouse, et en ont fait un vrai havre de paix pour la gent animale !

L’un des nouveaux arrivants, Maci Moo, a par exemple été trouvé seul dans la grange et pétri de méfiance. Grâce à la bienveillance et à la générosité du couple, le chat apeuré s’est métamorphosé en un compagnon confiant, affectueux et plein de vie. « Maci Moo – Tu as déjoué tous les pronostics, ont écrit ses bienfaiteurs sur TikTok, merci d'avoir trouvé ton chemin dans nos vies. »

© Emily Bott

Aujourd’hui, Freedom Farmhouse a le statut d’organisation à but non lucratif. « À Freedom Farmhouse, nous rêvons d'un avenir où chaque animal est en sécurité, respecté et aimé. Nous construisons un sanctuaire qui inspire la compassion, sensibilise notre communauté et apporte un changement durable pour les animaux dans le besoin », précisent Emily et Dylan.

« À mesure que nous nous développons, nous prévoyons d'offrir des soins à vie à un plus grand nombre d'animaux sauvés et de contribuer à un monde où la bienveillance guide notre façon de vivre en harmonie avec tous les êtres vivants. »

