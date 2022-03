Un chat semi-sauvage devient le protecteur le plus fidèle d'un chaton découvert émacié et couvert de parasites

D’habitude peu enclin à rester à l’intérieur et à s’intéresser à ses congénères accueillis par sa maîtresse, un chat sénior s’est pris d’affection pour un chaton mal en point. Tous 2 sont devenus inséparables.

Garfield, un chaton de 5 semaines, est né dans la rue. Livré à lui-même, il a été recueilli et emmené dans une clinique vétérinaire. C’est là que Megyn Scott-Hintz, mère d’accueil bénévole, l’a rencontré.

« Il était couvert de puces, il avait des mites d’oreilles et n’avait que la peau sur les os », raconte-t-elle à The Dodo. Malgré son état et son statut d’animal errant, le jeune félin s’est tout de suite montré très amical envers tous les humains qu’il a croisés.



Garfield est devenu ami avec Captain Pickles, chat semi-errant sénior adopté par Megyn Scott-Hintz 9 ans plus tôt. « Dès que Pickles s'est allongé sur le canapé, Garfield s'est immédiatement approché de lui », relate la bénévole. Depuis ce moment-là, ils sont inséparables.

Un père de substitution pour Garfield

Pourtant, Pickles ne s’était jamais intéressé aux chats que sa propriétaire accueillait à titre provisoire. De plus, il a toujours été du genre à passer le plus clair de son temps dehors. Megyn Scott-Hintz explique, en effet, qu’il lui « en faut beaucoup pour qu’il ait envie de venir à l’intérieur. Cela a donc été une surprise qu’il ait voulu entrer et rester aux côtés de Garfield ».



Récemment, le chaton a eu quelques problèmes de santé et a dû passer plusieurs jours en clinique vétérinaire. Quand il est rentré à la maison, son aîné était aux anges. Ravi de le retrouver, il l’a accueilli en le toilettant méticuleusement.

« J'espère que Garfield pourra se rétablir complètement et trouver une famille adoptive aimante », confie Megyn Scott-Hintz. Elle souhaite également que « Pickles continue d’être attiré à l’intérieur et apprenne à Garfield comment être un vrai chat. »