Ce chat errant dévoile sa personnalité de « gros nounours » lorsqu’il a enfin accès à la compagnie d’une famille

Kodiak est arrivé par hasard dans le jardin d’une propriété. La maîtresse des lieux a rapidement repéré sa présence et s’est occupé de lui avant de le confier à une association. Accueilli dans une famille bénévole, le chat a trouvé ce qu’il cherchait et s’est montré très reconnaissant. Il attend avec impatience ceux qui lui donneront l’opportunité d’un confort pour toujours.

Kodiak a d’abord pu bénéficier de l’aide de cette femme qu’il a sollicité en se rendant dans sa cour. Après l’avoir nourri et lui avoir apporté les premiers soins, la bienfaitrice l’a accueilli chez elle, le temps de savoir si le félin avait un propriétaire. Elle s’est rapidement aperçue que ce n’était pas le cas et est donc rentrée en contact avec l’association Homeward Bound Cat Adoptions.

« Ce gentil bonhomme est un véritable amour »

Kodiak s’était déjà montré très affectueux avec sa sauveteuse initiale, et il a poursuivi sur le même ton par la suite. Après sa prise en charge pour une blessure à la patte, il a étonné tout le monde par sa sympathie et sa joie de vivre, qui tranchaient drastiquement avec les difficultés de la vie d’errance qu’il avait vécues auparavant.

Il a été accueilli à bras ouverts par Ellen Richter, mère d’accueil au sein de l’association. Elle confiait à Love Meow à propos du félin : « Je n’ai jamais rencontré de chat adulte qui voulait se blottir dans mes bras et me faire un câlin après seulement une rencontre ».

Une déclaration de confiance

En effet, c’est au début de son installation chez Ellen que le chat a manifesté toute sa tendresse à son égard. Il s’est installé sur ses genoux, et a rapproché sa tête de celle de la bénévole. Ellen a répondu aux attentes du félin et l’a couvert de caresses et de bisous. Depuis ce jour, il n’a pas quitté Ellen, qui racontait : « Si je suis debout, je le prends dans mes bras et il adore ça. Il mange une boîte entière à chaque repas et brûle des calories juste en dormant toute la journée ».

« Cet ours en peluche est si doux et affectueux »

Bien qu’il porte des stigmates de sa vie d’avant, comme une décoloration sous l’œil ou quelques cicatrices, Kodiak est prêt pour une vie en famille. Récemment, les bénévoles du refuge, ayant mis le chat à l’adoption, l’ont installé dans une grande pièce avec d’autres chats afin qu’il s’acclimate bien à la présence de ses congénères. Attendant clairement qu’on lui tende une main aimante, Kodiak a tant d’amour à donner.

