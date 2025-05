Un chat sédaté s’échappe de la clinique vétérinaire et parcourt plusieurs kilomètres pour rentrer chez lui

George a été emmené chez un vétérinaire pour subir une opération de castration. En l’espace de quelques secondes et tandis qu’il se trouvait dans une cage, il est parvenu à s’échapper de la clinique, laissant les praticiens impuissants. Son maître a été surpris de le revoir à la maison quelque temps plus tard.

George a été emmené au refuge de la SPCA de Floride (États-Unis), pour subir une intervention chirurgicale. Sur place, tout s’est déroulé normalement et le vétérinaire l'a laissé dans sa cage le temps qu’il se réveille, comme c’est le cas généralement. Toutefois, les praticiens n’imaginaient pas que leur patient rêvait de rentrer chez lui depuis un petit moment déjà, malgré les sédatifs, et qu’il avait déjà planifié son évasion…

Bob Beasock, le propriétaire de George, a programmé un rendez-vous chez le vétérinaire pour castrer l’animal. Le jour J, il l’a emmené au refuge de la SPCA, qui propose ce service. L’établissement se trouvait à 5 kilomètres du domicile familial, comme le précisait Newsweek.

FOX 13

Une évasion spectaculaire

Bob a déposé George et prévoyait de le récupérer plus tard, comme cela se fait habituellement. Le félin est resté sous la garde du vétérinaire et de ses assistants. Il a bénéficié de l’intervention, pour laquelle il a dû être anesthésié. Les praticiens l’ont placé dans une cage le temps qu’il se réveille, puis ont vaqué à leurs occupations.

Ils n’ont pas remarqué que le félin, bien qu’encore étourdi, était plus réveillé que ce qu’ils pensaient, mais surtout bien déterminé à quitter cet endroit. L’animal a réuni toutes ses forces pour s’échapper de la cage, escalader une clôture haute et s’évader à travers les bois. Lorsque le personnel l’a remarqué, il a couru pour le récupérer, mais il était déjà trop tard.

FOX 13

Un visage familier

Les membres de l’association se sont évidemment mis à sa recherche, très inquiets pour lui. Ils ne sont pas parvenus à le récupérer, pourtant, son propriétaire a vite eu de ses nouvelles. En réalité, le félin n’avait qu’un seul objectif après s’être échappé : rentrer chez lui. Il a traversé le bois, longé des routes et, en somme, a parcouru 5 kilomètres avant d’arriver dans sa maison. Bob l’a récupéré sain et sauf et la boule de poils a pu poursuivre sa convalescence chez elle.